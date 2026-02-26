В Украину вернули тела еще 1000 погибших военных

Впереди - мероприятия, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

В четверг, 26 февраля, состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что в дальнейшем следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

"Репатриационные меры удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В Коордштабе также выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.

В Украину возвращают тела погибших бойцов

Как сообщал УНИАН, предыдущая репатриация состоялась 29 января, в рамках ее реализации в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших.

Также 19 декабря 2025 года в Украину вернули 1003 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

