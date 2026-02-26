Прежде чем покупать пылесос, следует убедиться в том, удобно ли вам будет им пользоваться.

Выбор пылесоса – важное дело для дома. От этого зависит качество уборки, ее удобство и то, как хорошо будут удаляться пыль, волосы и различные аллергены. Сейчас на рынке можно найти самые разные виды пылесосов, но самые популярные – вертикальные и ручные, с гибким шлангом.

Сравним их, чтобы понять, в чем минус вертикальных пылесосов и какой вариант в итоге лучше для дома.

Что лучше – вертикальный пылесос или обычный

Вертикальные пылесосы – это более компактная модель, в которой все функции объединены: мотор, пылесборник и щетка. Некоторые из них беспроводные, что особенно удобно.

Обычные пылесосы, в свою очередь, отделяют корпус на колесиках и шланг с насадкой. С ними легче убирать в труднодоступных местах, но конструкция у них более громоздкая.

Чтобы понять, какой пылесос выбрать, вертикальный или обычный, следует сравнить преимущества и недостатки каждого из них.

Вертикальные пылесосы

Главный плюс вертикальных моделей – их размер. Их легко хранить, и не надо переключать розетки, если убираешь небольшую квартиру, так как обычно заряжаются они заранее.

Но у беспроводных моделей быстро садится батарея, а мощность может быть меньше, чем у обычных.

Ручные пылесосы

У обычных пылесосов мощность больше, а функциональность шире. У них большие мешки или контейнеры для пыли, которые не приходится часто менять. Но они занимают сравнительно больше места, и с ними неудобно убирать под мебелью и в других узких пространствах.

Какой пылесос лучше – вертикальный или обычный

Сравним варианты по трем важным критериям: удобство, шум и вес, а также мощность всасывания.

Комфорт

Не столь важно, какой пылесос считается самым лучшим или самым современным, если вам неудобно им пользоваться.

Обычным пылесосом легче добраться до труднодоступных мест благодаря длинному шлангу и насадкам, что важно при уборке под диваном или за шкафом. А вертикальные пылесосы не так удобны, поскольку, в силу своей формы, могут просто не пролезть в узкие зоны между мебелью.

Шум и вес

Обычно ручные пылесосы тише и легче, чем вертикальные. Последние шумят сильнее, потому что мотор у них расположен в самой рукоятке, часто с меньшей шумоизоляцией.

Вес тоже важен: тяжелый вертикальный пылесос может утомить при продолжительной уборке, тогда как ручной требует лишь удержания шланга.

Мощность всасывания

Впрочем, один из главных факторов в данном сравнении – какой пылесос мощнее, вертикальный или обычный.

У обычных моделей, как правило, она больше, так как мотор у них просто-напросто крупнее, и питаются они напрямую от сети. В среднем такие модели выдают от 200 до 350 аэроватт и могут долго работать без перебоев, что важно, если нужно тщательно почистить, например, ковер.

У вертикальных, особенно беспроводных, мощность в среднем колеблется между 100 и 250 аэроваттами. Но можно ли вертикальным пылесосом пылесосить ковры?

Что ж, этого хватит, чтобы каждый день убирать твердые покрытия и небольшие коврики, но если загрязнения сильные, а ковер большой – пылесос может не справиться со своей задачей.

Таким образом, определение, что лучше, вертикальный или ручной пылесос, в большей степени зависит от того, где вы живете. Если в доме много ковров, то обычный будет лучше. А если квартира небольшая и с гладкими полами – вертикальный, скорее всего, окажется удобнее.

Впрочем, многое также зависит и от использования техники: у нас даже был материал о том, как правильно пылесосить пол.

