Россияне запускают по Украине еще советские Х-22: эксперт назвал главную цель

Даже если ракета Х-22 не долетела до цели и где-то упала в поле – от этого тоже есть последствия для Украины.

Россияне до сих пор имеют запасы старых ракет Х-22, у которых исчерпывается ресурс, поэтому они их запускают для истощения украинских средств сбивания сложных целей.

Об этом офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала. В частности, эксперт рассказал, почему россияне продолжают применять старые ракеты Х-22 во время массированных обстрелов Украины.

По его словам, уникальность ракеты Х-22 заключается в том, что ее нужно перехватывать ракетами-перехватчиками PAC-3 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые способны также перехватывать баллистические ракеты.

Видео дня

Эксперт добавляет, что цель запуска ракет Х-22 похожа на запуск противокорабельных ракет "Циркон".

"Враг пытается увеличить критически сложные средства воздушного нападения для того, чтобы истощать возможности "Петриотов" с применением ракет PAC-3", - подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что наблюдается критическая проблема с производством ракет PAC-3. "Мы видим критические остатки этих ракет в Европе. Поэтому враг пытается истощить этот ресурс за счет использования большего количества баллистических ракет", - подчеркнул Храпчинский.

В этой связи он сообщил, что если в конце прошлого года в среднем за месяц использовалось только 30% от общего объема ракет PAC-3 для перехвата сложных целей во время массированных обстрелов баллистикой, то сейчас можно говорить о 61-65%:

"Поэтому это прямой намек на то, чтобы мы быстрее искали решение по противодействию именно таким ракетам, именно сложным целям, и здесь нужно говорить о возможном сотрудничестве с Европой по улучшению франко-итальянских систем SAMP/T, которые могут перехватывать, но их нужно существенно дорабатывать для того, чтобы можно было использовать те же ракеты Aster 30 Block 1".

Вместе с тем, он обратил внимание, что производство этих ракет Aster 30 Block 1 ограничено 300 единицами в год, а это очень мало.

"Если говорить, почему враг использует старые советские Х-22, то потому, что они есть в запасе, у них заканчивается ресурс, и они спокойно их используют просто для того, чтобы нагружать противовоздушную оборону Украины. Дополнительно нужно сказать о том, что применение таких ракет на коротком расстоянии дает эффект не только от боевой части, но и за счет остатков токсичного топлива", - добавил эксперт.

Как отметил Храпчинский, даже если ракета Х-22 не долетела до цели и где-то упала в поле – от этого тоже есть экологические последствия для Украины. Враг тоже на это рассчитывает.

Таким образом, главная задача для Украины – поиск решений для объединения усилий с Европой с целью создания более качественной системы противовоздушной обороны для противоракетной защиты.

"Надо говорить о возможном взаимодействии с теми же Iris-T, которые тоже хотят и планируют сбивать баллистику. Надо говорить о возможном обмене опытом и доступе инженеров этих компаний напрямую для того, чтобы они улучшали возможности своих систем, одновременно получая опыт в Украине", - отметил Храпчинский.

Ночной удар по Украине

Сегодня во время массированной бомбардировки Украины оккупанты провалили попытки запуска ракет Х-22.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ ликвидировали 406 вражеских целей, среди которых 2 противокорабельные ракеты "Циркон".

Вас также могут заинтересовать новости: