ПВО России сможет сбивать ракеты НАТО: ядерный щит Европы падет за десять лет, - Politico

Москва активно укрепляет "щит" над своим воздушным пространством.

Российские системы противовоздушной и противоракетной обороны вскоре смогут перехватывать британское и французское ядерное оружие, о чем свидетельствует новый анализ британского оборонного аналитического центра RUSI. Сообщается, что Россия активно укрепляет щит над своим воздушным пространством. Этот шаг может поставить под сомнение способность двух ядерных держав Европы нанести ответный удар по Москве в ближайшие десять лет.

В отличие от США, обладающих более разнообразным ядерным арсеналом, Великобритания и Франция полагаются преимущественно на небольшое количество боеголовок, размещенных на море, пишет Politico. Между тем, системы ПРО, подобные тем, что разрабатывает Россия, становятся все более эффективными. В 2024 году Израиль и США, по имеющимся данным, перехватили около 90% двух массированных иранских ракетных атак, каждая из которых включала около 200 баллистических ракет.

В отчете RUSI отмечается: если такие показатели перехвата будут достигнуты системой, защищающей Москву, то скромный британский или французский удар может не достичь намеченной цели. Автор исследования Сидхарт Каушал предупредил, что способность нанести удар по Москве "лежит в основе доверия к независимым ядерным силам сдерживания Европы". По его словам, это будет подвергаться все более серьезным испытаниям, поскольку "расширенное сдерживание", обеспечиваемое США, оказывается под давлением из-за Китая.

Собственный сдерживающий фактор - Европа обсуждает автономию

В последние годы ядерный арсенал Европы находится под пристальным вниманием. Ряд стран выступает за переговоры о создании собственного механизма сдерживания в дополнение к американскому оружию. Хотя НАТО по-прежнему считается краеугольным камнем ядерного сдерживания, такие страны, как Франция, Германия и Швеция, проявляют растущую готовность обсуждать роль Европы на фоне опасений относительно того, отразят ли США российскую атаку.

Великобритания до сих пор проявляла осторожность в этом вопросе, однако Кир Стармер в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности упомянул об "усилении ядерного сотрудничества с Францией". Французские силы сдерживания всегда были отделены от сил США и НАТО, в то время как британские силы независимы от Вашингтона, но полагаются на американские технологии.

Перспектива создания новой европейской ядерной сети стала более актуальной после истечения срока действия договора СНВ-III между США и Россией. Тем временем Россия и Китай расширяют свои стратегические арсеналы, а Кремль неоднократно угрожал применить ядерное оружие против Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что еще одна европейская страна не против разместить у себя ядерное оружие. "У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – отметил министр этой страны.

Кроме того, мы также рассказывали, что Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения. По данным источников, по меньшей мере одно секретное испытание состоялось в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нур, несмотря на самоустановленный мораторий на ядерные испытания с 1996 года.

