Итак, президент США Дональд Трамп "хотел бы" чтобы российско-украинская война завершилась через месяц. И, вероятно, будет давить на Зеленского.

Но возникает вопрос: "А что, если нет?". Ответ - смена формата и потеря Соединенными Штатами роли "лидера процесса". Почему? Кратко напомню, что писал и говорил касательно мотивации Трампа.

Для него завершение (точнее заморозка) этой войны под своим "руководством" преследует три основные цели:

Заработать на обеих сторонах. С Украиной уже есть договор о ресурсах, крайне выгодный для США (насчет Украины воздержусь от оценок). Есть предложения от РФ по экономическим программам. И есть (в том числе в пунктах мирных планов) возможность распоряжаться частью денег на восстановление Украины. Профит. Подтвердить справедливость тезиса America First. Не с точки зрения морального лидерства - отнюдь. А с точки зрения формирования будущего миропорядка и конкуренции с КНР. Если США и только США являются ментором и модератором процесса, то место остальных геополитических игроков, условно, "в зрительном зале". Ну, или, в качестве кошельков, которые платят за спектакль MAGA. И вновь конкуренция с КНР – "сыграть в Россию против Китая". То есть, использовать программы сотрудничества с РФ, дабы усилить (в регионе) Кремль и подтолкнуть того к выполнению роли силы, сдерживающей рост влияния КНР.

В этой формуле в переговорах по приостановке войны нет места другим игрокам. В том числе, государствам Европейского Союза. Они просто должны "платить и молчать".

Но в такой формуле есть слабое место. Напомню, что после выборов в первом заявлении о завершении российско-украинской войны Трамп давал оптимистичные сроки и писал, что "председатель Си поможет". Китай действительно заинтересован войти в процесс. Но не как младший партнер США, а на равных. Точнее, сформировать вместе с США и другими интересантами удовлетворяющие всех условия заморозки. Но это уже не MAGA.

И именно поэтому Трамп начал спешить. Это его последний шанс "решить по-своему", поскольку:

Тема Украины уже поднималась на встрече Трампа и Си. И если США не продавят свой формат, она станет предметом обсуждения во время визита американского президента в Пекин.

Европейские государства, не на шутку озадаченные политикой Трампа, достаточно быстро пытаются трансформировать свою внешнюю политику и сделать ее менее американоориентированнной.

Российская экономика все больше становится зависимой от китайской. И при прохождении условной "точки невозврата", КНР может попробовать решить вопрос по-своему, уже без учета интересов Трампа.

Визит президента США в Пекин должен состояться в апреле или начале мая. Именно поэтому Трамп так "хотел бы", чтобы переговоры прошли и закончились конкретикой на протяжении месяца - до его поездки к Си.

В то же время, КНР активизировала свою политику на данном направлении. Включая контакты с украинской стороной и даже символические решения: как оказать помощь энергооборудованием Украине.

Но тут важно другое. США ведут планомерную политику по уничтожению старого миропорядка и старой системы. Это крайне невыгодно Китаю. И не выгодно ЕС. Поэтому КНР в вопросах российско-украинской войны, скорее, склонна использовать именно старые механизмы - широкое обсуждение и формирование многосторонних форматов. Это не только про войну, но это и про демонстрацию более адектватного (с точки зрения ряда государств) чем американский подхода.

Таким образом, Трамп спешит. А в Пекине побывал канцлер Мерц. И вот цитата Си, которую приводит Синьхуа: "КНР, важно обеспечить равноправное участие всех сторон и заложить прочную основу для мира, учесть законные интересы всех сторон и укрепить стремление к миру, обеспечить всеобщую безопасность и выстроить прочную архитектуру мира".

Поэтому я не буду слишком удивлен, если через месяц мы увидим достаточно близкие позиции Китая и государств ЕС. Трампу это не понравится. Но рычагов влияния у него становится все меньше. Вплоть до ключевого – "тарифов" его имени.

И также я не удивлюсь визиту украинской делегации в КНР (думаю, на уровне министра иностранных дел) в ближайшие 8-10 недель. Возможно, с кем-то из наших европейских партнеров, которые активно работают с Пекином. Например, Польшей.

Это, как минимум, логично. Если этого не сделать, то МИД может смело расписаться в своей профнепригодности. Ведь ведомство существует, дабы, в том числе, говорить с теми, кто проявляет интерес к твоим проблемам и возможностям.