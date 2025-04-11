Водителей предупреждают, что патрульные будут работать с радарами измерения скорости на новых участках уже сегодня.

С 11 апреля патрульные будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Обращается внимание, что TruCAM - радары измерения скорости применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Это дает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения.

Места использования приборов определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

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В Нацполиции отмечают, что в условиях войны в регионах, где продолжаются активные боевые действия (в частности в Донецкой и Луганской областях), приборы временно не используются.

В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM применяют на отдельных безопасных участках.

"С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности:

- добавлено 25 новых участков;

- внесены изменения в 10 существующих участков", - говорится в сообщении.

Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM. Измерение скорости будет осуществляться на 338 участках дорог (прилагается полный перечень мест). В местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут стоять на видимом месте, предупреждает Нацполиция.

TruCam на дорогах Украины

Как сообщал УНИАН, в Украине патрульная полиция начала использовать первые радары измерения скорости TruCam с октября 2018 года. На первом этапе, который длился несколько месяцев, это были тестовые испытания, то есть без штрафов. Постепенно карту использования этих приборов расширяли.

В частности, в мае 2019 года сообщили, что за 4 месяца патрульные полицейские, пользуясь приборами для измерения скорости TruCAM, составили более 100 тыс админпротоколов за нарушение скоростного режима.

Американское устройство TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров.

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