Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, из-за чего изменился график движения пригородных рейсов на 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В частности на Днепропетровщине из-за повреждения участков ряд поездов ограничили до/с станции Письменная:
- Поезд №6110 будет курсировать Днепр - Письменная (вместо Днепр - Чаплино)
- Поезд №6127 будет курсировать Письменная - Днепр (вместо Чаплино - Днепр).
- №6122 будет курсировать Днепр - Письменная (вместо Днепр - Демурино).
- №6135 будет курсировать Письменная - Синельниково-1 (вместо Демурино - Синельниково-1).
Также изменения в графике касаются Донецкой области:
- №6711 будет курсировать в сообщении Бантышево - Краматорск (вместо Славянск - Краматорск);
- №6712 и №6718 будет курсировать в сообщении Славянск - Бантышево (вместо Краматорск - Бантышево).
Временно не будут курсировать:
- №6715, №6717, №6721 Славянск - Краматорск;
- №6716 и №6722 Краматорск - Славянск.
"Зато альтернативным транспортом остается автоперевозки, дополнительно организованные местными властями", - добавили в Укрзализныце.
Российские атаки: важные новости
В ночь на 2 ноября оккупанты нанесли удары по нескольким областям Украины. В частности в Одесской области под атакой был Измаильский район. Известно о двух погибших и трех пострадавших из-за российских ударов.
На Днепропетровщине РФ атаковала Самаровский район. Известно о по меньшей мере четырех погибших, двое из них - это дети. Еще 8 человек получили ранения. Из-за атаки РФ по Запорожью пострадали еще два человека. Также один человек погиб и один получил ранения из-за удара РФ по Запорожской области.