В пресс-службе "Укрзализныци" просят учесть изменения во время путешествий.

Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, из-за чего изменился график движения пригородных рейсов на 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности на Днепропетровщине из-за повреждения участков ряд поездов ограничили до/с станции Письменная:

Поезд №6110 будет курсировать Днепр - Письменная (вместо Днепр - Чаплино)

Поезд №6127 будет курсировать Письменная - Днепр (вместо Чаплино - Днепр).

№6122 будет курсировать Днепр - Письменная (вместо Днепр - Демурино).

№6135 будет курсировать Письменная - Синельниково-1 (вместо Демурино - Синельниково-1).

Также изменения в графике касаются Донецкой области:

№6711 будет курсировать в сообщении Бантышево - Краматорск (вместо Славянск - Краматорск);

№6712 и №6718 будет курсировать в сообщении Славянск - Бантышево (вместо Краматорск - Бантышево).

Временно не будут курсировать:

№6715, №6717, №6721 Славянск - Краматорск;

№6716 и №6722 Краматорск - Славянск.

"Зато альтернативным транспортом остается автоперевозки, дополнительно организованные местными властями", - добавили в Укрзализныце.

В ночь на 2 ноября оккупанты нанесли удары по нескольким областям Украины. В частности в Одесской области под атакой был Измаильский район. Известно о двух погибших и трех пострадавших из-за российских ударов.

На Днепропетровщине РФ атаковала Самаровский район. Известно о по меньшей мере четырех погибших, двое из них - это дети. Еще 8 человек получили ранения. Из-за атаки РФ по Запорожью пострадали еще два человека. Также один человек погиб и один получил ранения из-за удара РФ по Запорожской области.

