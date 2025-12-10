Стоимость восстановления пассажирского депо и 27 уничтоженных электропоездов в Фастове после массированной атаки России оценивают в около 400 миллионов гривень, не учитывая стоимость восстановления вокзала.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста на месте изуродованного объекта.
По его словам, в ночь с 5 на 6 декабря российские дроны и ракеты в очередной раз ударили по железнодорожным объектам Фастова. До этого было попадание именно по трансформаторным подстанциям, которые питали город.
"С 5 на 6 декабря было уже попадание и в депо. Соответственно, около 20 "Шахедов" попали в это депо. Также было попадание ракетой в пассажирскую станцию. Были попадания практически во все гражданские объекты железной дороги в городе Фастов", - заявил Балеста.
Он подчеркнул, что Россия прямо атакует пассажирскую инфраструктуру, которая никаким образом не связана с военными перевозками.
"Агрессор целенаправленно нанес удар именно по ним, чтобы уменьшить мобильность нашей общины и нанести ментальный вред. Ориентировочно мы посчитали, сколько должно стоить именно восстановление этого депо - ориентировочно около 100 миллионов гривень. Здесь находилось три состава электричек - около 27 вагонов. Их восстановление стоит около 300 миллионов гривень", - сказал он.
Чиновник добавил, что на вокзале также зафиксированы серьезные повреждения. Там планируют установить модульный вокзал вместе с международными партнерами, которые присоединились к восстановлению. Он также отметил, что конкретных договоренностей о финансировании со стороны зарубежных доноров пока пока нет.
"Мы вынуждены из-за ограниченных средств сепарировать те объекты, которые мы будем в первую очередь восстанавливать. На данный момент идет первая часть работ, которые позволят использовать это депо для обслуживания электричек. Поэтому будем работать над тем, чтобы привлечь донорскую помощь для восстановления", - подытожил Балеста.
Удар России по железнодорожному вокзалу Фастова - главные новости
В ночь на 6 декабря россияне массированно атаковали Фастов в Киевской области. В частности, в результате удара возникли пожары на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо. В последующие две ночи российские захватчики продолжили атаковать Фастов ударными дронами.
8 декабря сообщалось, что обошлось без человеческих потерь, однако здание железнодорожного вокзала было практически уничтожено. Городской голова Фастова Михаил Нетяжук рассказал, что планируется строительство новой железнодорожной станции.