Финансирование пассажирских перевозок УЗ из госбюджета позволит сохранить качество услуг, и усилить украинскую экономику, считают в ФРТУ.

Укрзализныця выполняет критически важную роль в военных условиях, и ее пассажирские перевозки должны стабильно финансироваться государством. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак, комментируя возможные пути решения убыточности пассажирских перевозок.

По его словам, любое повышение железнодорожных тарифов в нынешних условиях создает риск остановки украинских предприятий, которые и без того страдают от войны и неблагоприятной конъюнктуры на экспортных рынках. "В 2022 году индексация тарифов на 70% уже привела к закрытию или приостановке работы ряда производств. Мы не имеем права повторять эту ошибку", - подчеркнул депутат.

Гусак напомнил, что в этом году парламент принял изменения в бюджет, которые позволят дополнительно профинансировать УЗ на 8 млрд грн. "Эту инициативу следует продолжать, ведь сейчас есть все возможности для системной поддержки. Это win-win решение: УЗ получает средства для стабильной работы, предприятия - возможность выжить, а государство - больше налогов для финансирования армии", - пояснил он.

Депутат также подчеркнул, что международная финансовая помощь, которую Украина получает, может и должна частично направляться на поддержку Укрзализныци через резервный фонд. Это позволит избежать перекладывания убытков пассажирских перевозок на грузовые тарифы, которые являются критическими для промышленности.

Отдельно Гусак обратил внимание на необходимость реформирования самой Укрзализныци. "Следует выделить пассажирские перевозки в отдельный сегмент, а также разделить инфраструктуру и тяговый бизнес. Только после этого можно будет говорить об индексации тарифов и рыночных механизмах. Но в ближайшее время главный приоритет - это государственная поддержка пассажирских перевозок", - подытожил он.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к премьер-министру и профильным министерствам с призывом предусмотреть в Госбюджете на 2026 год расходы на покрытие убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок. В ФРУ отметили, что железная дорога выполняет критически важные функции для обороны и населения, но без системной государственной поддержки ее стабильная работа оказывается под угрозой.

Как стало известно, что в 2026 году Укрзализныця планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП, и 36 млрд грн налоговых поступлений.