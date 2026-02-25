После более 40 дней паузы: в Киеве частично возобновят работу электротранспорта

Из-за сложной ситуации в энергосистеме с 13 января было приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева.

В Киеве с 26 февраля начнут частично восстанавливать работу электротранспорта. В частности, на правом берегу столицы возобновляют работу ряд троллейбусов и трамваев, сообщила пресс-служба КГГА.

"В связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения КП "Киевпастранс" начинает частичное возобновление работы электротранспорта. Сейчас техническая возможность позволяет возобновить движение электротранспорта на правом берегу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с завтрашнего дня, 26 февраля, возобновляют работу:

троллейбусы №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

трамваи №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Также за счет высвобождения подвижного состава, который дублировал маршруты электротранспорта на правом берегу, возобновят движение автобусы, работа которых была временно приостановлена. Речь идет о маршрутах № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В то же время в КГГА отметили, что возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

В пресс-службе добавили, что для перевозки пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов, в частности тех, которые дублируют электротранспорт. Так, подвижной состав, который использовался для дублирования маршрутов электротранспорта на правом берегу, частично перебросят на маршруты левого.

Отметим, что из-за последствий вражеских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме с 13 января 2026 года было временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Так, движение трамваев и троллейбусов на правом берегу дублировали автобусы.

Транспорт Киева - главные новости

С 20 января в столице выросла стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках сразу на 5 гривень. Рост стоимости проезда связывают с повышением цен на топливо-смазочные материалы, запчасти, автомобильные шины, электроэнергию, отопление, а также с увеличением общих расходов.

16 февраля журналисты сообщали о транспортном коллапсе в Киеве. Тогда в столице из-за снега и гололеда на дорогах образовывались пробки, особенно сложная ситуация была на спусках и подъемах. Отмечалось, что в столице было много ДТП - автомобили сползали на льду.

