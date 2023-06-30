К концу года компания планирует открыть отделения в Гамбурге, Франкфурте на Майне, Мюнхене и Кельне.

Сегодня, 30 июня, украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в столице Германии Берлине. Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании.

Отмечается, что Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post. Доставка - от пяти дней. К концу года компания планирует открыть свои отделения еще в Гамбурге, Франкфурте на Майне, Мюнхене и Кельне.

В Берлине филиал Nova Post работает по адресу Charlottenstraße 79/80, 10117. в нем частные клиенты и бизнес могут получать и отправлять посылки до 100 кг. Отделение открыто с понедельника по субботу.

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Стоимость доставки из Украины в Германию:

посылки до 1 кг - 250 грн;

посылки до 2 кг - 400 грн;

посылки до 10 кг - 600 грн;

посылки до 30 кг - 1 тыс. 200 грн.

Больше информации можно найти по ссылке.

Как сообщал УНИАН, 5 июня "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в столице Чехии Праге. Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višovovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до тысячи килограмм для отправки и получения.

Также 16 июня "Новая почта" открыла второе отделение Nova Post в столице Чехии Праге. На очереди открытие сети в городе Брно. Почтовое отделение в Праге принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу г. Прага, 186 00 Za Počíčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных.

Отмечается, что Чехия стала четвертой европейской страной, где появились отделения Nova Post. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове.

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