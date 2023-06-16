На очереди открытие в городе Брно.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла второе отделение Nova Post в столице Чехии Праге. На очереди открытие сети в городе Брно. Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании.

Отмечается, что почтовое отделение принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу г. Прага, 186 00 Za Počíčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных.

"В ближайшее время для удобства наших клиентов мы запустим доставку в партнерские почтоматы и пункты приема-выдачи посылок в магазинах, а также адресный забор из любого города Чехии", - отметил CEO Nova Post в Чехии Владимир Стеренчук.

Видео дня

Присутствие "Новой почты" в странах Европы

Как сообщал УНИАН, 5 июня "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в столице Чехии Праге.

Отмечается, что Чехия стала четвертой европейской страной, где появились отделения Nova Post. До этого компания открыла отделение в Польше, Литве и Молдове.

Вас также могут заинтересовать новости: