Из Украины в одну из европейских стран документы можно отправить за 250 гривень.

Сегодня, 5 июня, украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в столице Чехии Праге.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании. Отмечается, что Чехия стала четвертой европейской страной, где появились отделения Nova Post. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове.

Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višovovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до тысячи килограмм для отправки и получения.

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В компании также прокомментировали, что уже в этом году планируют открыть дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестировать в развитие компании в Чехии 3 млн чешских крон.

Отделение открыто для клиентов ежедневно. Срок доставки - от пяти рабочих дней. Стоимость доставки из Украины в Чехию такова: документы - 250 грн; посылки до 2 кг - 400 грн; посылки до 10 кг - 600 грн; посылки до 30 кг - 1 тыс. 200 грн; грузы от 31 кг до 1 тыс. кг - 40 грн за 1 кг веса.

Новости "Новой почты" - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 января стало известно, что "Новая почта" открыла в столице Польши Варшаве первое грузовое отделение Nova Post, которое принимает не только посылки и документы, но и отправку до 1 тыс. кг.

Также в марте "Новая почта" открыла первое отделение в Литве, в котором можно отправлять и получать из Украины посылки весом до 1 тыс. кг.

В апреле компания сделала бесплатной услугу переадресации в черте города. Заказать услугу можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

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