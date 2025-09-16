С помощью этой технологии железная дорога становится безопаснее, быстрее и более автоматизированной.

В Германии стартовало первое в мире коммерческое внедрение 5G-сети для управления железной дорогой. Корпорация Nokia совместно с Deutsche Bahn запустили систему, которая обещает интеллектуальное техническое обслуживание и быстрее устранять неисправности поездов, пишет Interesting Engineering.

Первым полигоном для новой технологии стали испытательные пути Deutsche Bahn в Рудных горах, которые находятся на земле Саксония.

Новейшая система является своего рода "железнодорожным интернетом 5G", который позволяет машинистам мгновенно обмениваться данными, а поездам двигаться ближе друг к другу без риска, что позволяет увеличить пропускную способность. Это также позволяет автоматизировать и выявлять проблемы до возникновения поломок. В итоге железная дорога становится безопаснее, быстрее и более автоматизированной.

"Deutsche Bahn хочет воспользоваться преимуществами современных телекоммуникаций на базе 5G для модернизации железнодорожной коммуникационной инфраструктуры", - отметил руководитель отдела телекоммуникационных платформ DB InfraGO Райнер Фачингер.

В Nokia также подчеркнули, что этот запуск станет ориентиром для других стран.

"Мы верим, что этот запуск станет важным ориентиром для обновлений FRMCS (будущей системы мобильной связи для железнодорожного транспорта - УНИАН) в железнодорожных сетях по всему миру в ближайшие годы", - отметил руководитель европейского подразделения Nokia Рольф Вернер.

В ближайшие годы подобные системы планируют внедрять и другие европейские операторы, в частности в Нидерландах, где Nokia помогает оператору инфраструктуры железной дороги Нидерландов ProRail обновлять свою мобильную сеть для железных дорог.

Железная дорога в Европе - что известно

Как писал УНИАН, немецкий стартап Nox анонсировал запуск новой сети ночных поездов, на которых пассажирам предложат путешествовать в частных спальных купе, рассчитанных на одного или двух пассажиров.

Ранее сообщалось, что высокоскоростная железнодорожная сеть ЕС почти удвоилась за десятилетие. Тогда же стало известно, что Чехия имеет самую высокую плотность железнодорожной сети в Европе.

