Железнодорожной сети Европы еще предстоит пройти долгий путь, чтобы поддержать энергетические и климатические цели континента.

Железнодорожные линии являются основой чистого транспортного перехода Европы, но они не совершенствуются достаточно быстро.

Как пишет euronews, согласно последним официальным данным, высокоскоростная железнодорожная сеть ЕС почти удвоилась за десятилетие.

По данным Евростата, линии, способные перевозить поезда со скоростью 250 км/ч и более, пересекали 8556 км по всему континенту в 2023 году.

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Однако общая железнодорожная сеть блока сократилась на 1,3 процента за это время, составив всего 200 947 км в 2023 году.

"Европа недостаточно быстро модернизирует свои железные дороги", - предупредил Карлос Рико, специалист по железнодорожной политике в группе по проведению кампаний Transport & Environment (T&E).

Отмечается, что несмотря на то, что железнодорожные линии являются основой чистого транспортного перехода Европы, последние данные показывают карту неравномерного прогресса.

Чехия имеет самую высокую плотность железнодорожной сети в Европе, с 123,2 метра железнодорожных линий на квадратный километр. Почти все ее линии были построены во времена правления монархии с девятнадцатого века и захвачены коммунистическим режимом, который отдал приоритет железнодорожному транспорту над автомобильными дорогами.

За ней следуют Бельгия (119,2 м/км²), Германия (109,5 м/км²) и Люксембург (104,8 м/км²).

Как отмечают аналитики, страны с самой высокой плотностью железнодорожных сетей расположены в центре Северной Европы, что отражает как высокую плотность населения, так и относительно высокие объемы грузовых перевозок.

На другом конце спектра самая низкая плотность железнодорожной сети была обнаружена в Греции (14,0 м/км²) и Финляндии (19,4 м/км²) - стране с самой низкой плотностью населения в ЕС.

Швеция (26,8 м/км²), Эстония (27,2 м/км²), Португалия (27,8 м/км²), Латвия (28,9 м/км²) и Ирландия (29,8 м/км²) замыкают список.

По словам Рико, высокая плотность железных дорог обычно означает более высокую доступность железных дорог. Однако простое наличие станции поблизости не гарантирует легкой поездки. Он пояснил:

"Чтобы железнодорожная система одержала победу, она должна быть доступной и надежной. Если сеть очень большая, но частота движения низкая, цены слишком высокие, а задержки постоянные, она не сможет охватить значительный спрос. И без этих пассажиров систему будет сложнее поддерживать в финансовом отношении".

Отмечается, что сехия хорошо зарекомендовала себя в плане доступности, с низкими ценами на билеты и специальными тарифами. Но пунктуальность подвела ее в рейтинге железнодорожных операторов T&E. В пределах ЕС высокоскоростные железнодорожные линии часто пересекают национальные границы, облегчая бесперебойное перемещение по всему блоку. По данным Евростата, эта сеть значительно выросла, увеличившись на 47 процентов за десятилетие до 2023 года.

Испания лидирует с 3190 км высокоскоростных линий, что на 66 процентов больше, чем в 2013 году. Это отражает ее статус как крупнейшего получателя средств ЕС на высокоскоростные железные дороги в период с 2000 по 2017 год.

Железная дорога в Европе

5 февраля 2025 года в своей первый рейс вышел долгожданный прямой поезд между Брюсселем (Бельгия) и Венецией (Италия). Поезд отправится со станции Bruxelles Midi/Brussel Zuid в, а прибыл на следующий день на вокзал Venezia Santa Lucia. По пути, помимо Бельгии и Италии, он также делал остановки в городах Нидерландов, Германии и Австрии.

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