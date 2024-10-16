Необычное накопление снега от Сибири до Северной Америки в конце октября может дестабилизировать полярный вихрь.

В этом году зима в Европе и Северной Америке может быть суровой из-за слабого полярного вихря. Об этом пишет The Watchers.

Согласно анализу Андрея Флиса из Severe Weather Europe (SWE), в течение последних двух недель октября прогнозируется существенное увеличение глубины снега от Сибири до Северной Америки. Это раннее накопление снежного покрова может иметь значительные последствия для предстоящей зимы в северном полушарии.

Как сообщается, накопление снега в октябре может нарушить стабильность полярного вихря, который влияет на погодные условия в средних широтах.

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"Дестабилизированный полярный вихрь увеличивает вероятность зимних погодных нарушений в таких регионах, как Соединенные Штаты, Канада и Европа. В частности, более обширный снежный покров в северном полушарии осенью может привести к более неустойчивым системам зимнего давления, что может привести к более суровым холодам и увеличению снегопадов", - пишет издание.

Полярный вихрь, который простирается от Арктики до средних широт, меняется по силе и форме в течение сезона. Когда эта система ослабевает, это может вызвать значительные изменения в погодных условиях. Слабый полярный вихрь зачастую позволяет холодному полярному воздуху устремляться на юг. Это может привести к суровым зимним условиям в США и Европе.

Как сообщается, сейчас снежный покров над Евразией превышает 10 миллионов квадратных километров. Это третий по величине показатель за последние 20 лет. "Этот быстрый рост снежного покрова, превышающий норму для этого времени года, является критическим индикатором потенциальных изменений в зимней погодной динамике", - сообщает издание.

Прогнозы также показывают, что скорость стратосферного ветра может уменьшиться в период с декабря по январь, что еще раз указывает на возможность ослабления полярного вихря. Это ослабление может спровоцировать внезапное стратосферное потепление (SSW) - явление, которое приводит к резким изменениям погоды.

За таким стратосферным потеплением часто следует коллапс полярного вихря. Это может подготовить почву для выпадения снега сверх нормы в Европе и на востоке США, поскольку ослабленный вихрь позволит холодному арктическому воздуху проникнуть глубже в эти регионы.

Зима в Украине - прогноз

По данным Укргидрометцентра, украинцам нужно быть готовыми к любым проявлениям погоды. Ожидается, что теплых дней будет становиться все больше, однако периоды похолодания тоже будут, просто они будут случаться все реже.

Синоптик Укргидрометцентра говорит, что в этом году зима в Украине не должна быть суровой, погодные условия будут мягкими.

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