Столичные власти оптимистично отмечают, что часть подготовительных работ для реализации амбициозного проекта уже выполнена.

Киевская городская власть в очередной раз обещает приступить к строительству четвертой ветки метро и начать работы, необходимые для запуска подземки на Троещину. Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, это станет возможным после завершения строительства съезда на Подол.

В то же время точные сроки завершения этих длительных и амбициозных инфраструктурных объектов киевские власти почему-то не называют.

В КГГА отмечают, что сейчас идет подготовка к реализации первого этапа строительства четвертой Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы. Этот проект разрабатывался еще с начала 1990-х годов и до сих пор существует исключительно на бумаге.

Как уточняют в КГГА, проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и три станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" - "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" - "Подольская".

В то же время, в столичной власти излучают оптимизм, отмечая, что уже даже выполнили определенные подготовительные работы.

"Сейчас уже выполнили часть подготовительных работ. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые непосредственно для запуска метро на Троещину", - указали в КГГА.

Напомним, недавно Деснянской РГА Максим Бахматов отметил, что метро на Троещину "никогда уже не будет".

Метро в Киеве - последние новости

30 августа возобновил работу второй вестибюль станции метро "Ипподром" с выходом к автостанции "Южная" в направлении "Выставочного центра".

16 июня стало известно, что строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Варшавская" может не завершиться в 2027 году, как это было предусмотрено договором, из-за нехватки финансирования.

