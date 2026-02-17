'Укрзализныця' изменила графики движения нескольких популярных поездов из-за комендантского часа

Пассажиры смогут прибывать в Винницу, Хмельницкий и Тернополь вне комендантского часа.

"Укрзализныця" изменила графики движения нескольких популярных поездов для удобства путешествий пассажиров в условиях действия комендантского часа.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. В частности, компания адаптировала расписание популярного поезда №21/22 Харьков – Львов в пользу трех областных центров.

"Адаптируем расписание одного из самых популярных поездов, чтобы жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя было еще удобнее путешествовать, в частности с прибытием в эти города вне пределов действия комендантского часа", – говорится в сообщении.

Так, с 17 февраля поезд №21/22 Харьков – Львов будет курсировать по обновленному графику:

Отправление из Харькова – 19:26 (вместо 14:27);

Прибытие в Винницу – 05:40 (вместо 00:54);

Прибытие в Хмельницкий – 07:32 (вместо 02:42);

Прибытие в Тернополь – 09:14 (вместо 04:35).

Новое расписание обеспечит удобные пересадки для пассажиров пригородных электропоездов из других регионов Харьковской области, в частности:

поезд №6430 Изюм – Харьков (прибытие в 17:21);

поезд №6023 Слатино – Харьков (прибытие в 18:12).

Кроме того, появится удобная возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий – Ларга, который отправляется из Хмельницкого в 08:05 и прибывает в Каменец-Подольский в 11:40.

Для пассажиров, путешествующих из Каменца-Подольского во Львов, станет более удобным время прибытия: группа вагонов Каменец-Подольский – Львов будет прибывать во Львов в 05:16, тогда как ранее прибытие происходило в 03:28.

Во Львове жители Каменца-Подольского и ряда городов Хмельницкой области смогут осуществить удобные пересадки в направлении Ужгорода, Ивано-Франковска, Перемышля, Трускавца, Яремчи, Ворохты, Рахова, Ривне, Луцка и Ковеля.

Кроме того, с 26 февраля УЗ вводит удобную дневную поездку из Каменца-Подольского в Киев.

"Для этого согласовываем пригородный поезд №6381/6382 Ларга – Хмельницкий с поездом №772/771 Хмельницкий – Киев, который будет отправляться из Хмельницкого в 11:04 и прибывать в Киев в 16:49", – говорится в сообщении.

Между тем, на станции Шепетовка предусмотрена остановка поезда №097/098 Киев – Ковель, отправление из Киева в 23:10 и прибытие в Шепетовку в 03:25.

"Укрзализныця" временно ограничила движение поездов на ряде опасных участков, изменив маршруты и организовав подвоз пассажиров альтернативным транспортом. В частности, в Сумской области региональные поезда курсируют до/из Конотопа как временной конечной. Севернее курсируют пригородный поезд или автобусы.

16 февраля в ряде регионов Украины были введены временные ограничения движения поездов из-за ситуации с безопасностью, неблагоприятных погодных условий и повреждения инфраструктуры.

