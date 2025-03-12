Вертолет Н140 оснащается двумя турбовальными двигателями Safran Arrius 2E.

Компания Airbus Helicopters представила новый легкий вертолет трехтонного класса Н140. Официальная презентация была проведена на выставке вертолетной индустрии VERTICON 2025 в Далласе (США). Об этом сообщается на сайте Airbus.

"Презентация нового вертолета в сегменте легких двухмоторных вертолетов является подтверждением нашего стремления удовлетворять растущие требования клиентов, используя наши исследовательско-технические программы, такие как Bluecopter", - заявил генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Ивен.

Новый вертолет можно будет использовать для экстренной медицинской помощи, пассажирских перевозок, а также как транспорт в сфере частной и бизнес-авиации.

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Конструктивно Н140 является развитием модели Н135 - довольно известного многоцелевого легкого вертолета. Н140 оснащается двумя турбовальными двигателями Safran Arrius 2E мощностью по 700 л. с.

Пятилопастный несущий винт позаимствован от модели Н145. Хвостовой 10-лопастный винт выполнен по схеме "фенестрон" (закрытый рулевой винт). Максимальный взлетный вес H140 составляет 3175 кг. В пассажирской версии Н140 может вмещать шестерых пассажиров.

Запуск серийного производства вертолета для сегмента экстренной медицинской помощи планируется на 2028 год.

Новинки из мира вертолетов

В прошлом году были опубликованы первые изображения нового российского вертолета, который получил обозначение НВ.17.

Предполагается, что он будет вертолетом среднего класса, который получит "современное радиоэлектронное оборудование". Первый полет машина должна совершить в 2027 году.

Также напомним, что в прошлом году совершил первый полет модернизированный российский вертолет Ми-34М1. В широком смысле он стал реинкарнацией старого советского Ми-34, который впервые поднялся в небо в 1986 году.

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