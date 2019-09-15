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Транспорт будущего: в Германии протестировали двухместное воздушное такси

12:45, 15 сентября 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Бёленс.

Как отмечается в анонсе мероприятия Vision Smart City, в рамках которого проходил полет, он стал первым, совершенным в крупном европейском городе. Движимый электрическими двигателями волокоптер-такси находился в воздухе около музея Mercedes-Benz на протяжении четырех минут. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было, пишет “Немецкая волна”.

Председатель правления автоконцерна Daimler Ола Каллениус, присутствовавший на мероприятии, выразил убежденность в том, что волокоптер-такси поможет решить проблему пробок.

Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека. Глава компании Volocopter Флориан Ройтер рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров в качестве такси.

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Теги: #воздушное такси