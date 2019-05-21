В Германии испытали летающее такси (фото, видео)

Коммерческое использование летающего такси под названием Lilium Jet начнется в 2025 году. Транспортное средство получит беспилотную систему и 36 электродвигателей.

Немецкая компания Lilium начала тестирование своего летающего такси под названием Lilium Jet. Пятиместное транспортное средство оснащено 36 электромоторами и системой беспилотного управления, сообщает Spiegel.

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Аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки весит около 1500 килограммов и может летать со скоростью до 300 км в час, пишет Autonews.

В компании утверждают, что использование Lilium Jet начнется в 2025 году. На данный момент уже ведутся переговоры с властями различных немецких городов. Также в планах немцев получить одобрение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

«Lilium Jet выйдет дешевле, чем вертолет. Он потребляет минимальное количество энергии», — рассказал соучредитель компании Дэниел Виганд. По его словам, они также сейчас ведут разработку собственной платформы для бронирования транспортных средств.

На данный момент разработку так называемых «летающих» автомобилей ведут сразу несколько десятков компаний со всего мира. К примеру, над подобным проектом работают Airbus и фирма Boeing. Плюс ко всему службу «воздушного такси» собирается запустить фирма Uber, специальную диспетчерскую службу для которой создаст NASA, а в Дубае уже идут испытания подобного сервиса с аппаратами от немецкого стартапа Volocopter. Наконец, над летающим автомобилем работает Toyota, которая представит уже готовую модель в 2020 г. на Олимпиаде в Токио.