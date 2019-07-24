Платные номера на авто: Кабмин увеличил их количество и установил новые цены

Правительство установило цены до 30 000 грн.

Кабинет министров Украины 24 июня расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые пользуются повышенным спросом, и установил на них цены от 4000 грн до 30 000 грн.

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Решение принято на заседании правительства, передает liga.net.

Сейчас у владельцев авто возможность официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничена. На выбор предлагаются только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Номера с другими комбинациями выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупции.

Поэтому Кабмин дополнил список платных номерных знаков и установил цены на них:

номерной знак из четырех одинаковых цифр будет стоить 30 000 грн,

номер с последовательностью цифр в пределах от 0001 до 0009 - 30 000 грн,

знак из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые, - 10 000 грн,

из четырех цифр с двумя парами одинаковых - 10 000 грн,

из четырех последовательных цифр - 0123 или 1234 - 8000 грн,

номер из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд - 4000 грн,

из четырех цифр с первой и третьей, а также второй и четвертой или первой и четвертой и второй и третьей одинаковыми - 4000 грн.

Услуга по выдаче и замене таких номеров, которые принадлежат органам государственной власти, будет стоить 300 грн.