Причиной такого решения стало "старение" некоторых моделей смартфонов и других устройств.

Мессенджер WhatsApp, который ранее оштрафовали за несоблюдение правил конфиденциальности, с 1 ноября прекратит поддержку ряда устройств. Речь идет об устройствах с устаревшими версиями Android и iOS.

Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

WhatsApp не будет поддерживать телефоны и устройства, на которых установлена операционная система Android 4.0.4 и старше, а также iPhone с iOS 9.

В то же время издание Metro составило список устройств, на которых WhatsApp не будет работать:

Читайте также Telegram перешагнул отметку в миллиард загрузок Apple

iPhone SE, 6S and 6S Plus.

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Другие

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

Как ранее сообщал УНИАН, Facebook будет блокировать весь контент, связанный с движением "Талибан". Для этого уже есть группа специальных модераторов.

Автор: Анастасия Горбачева