WhatsApp недостаточно информировал европейцев о том, что компания делает с их данными / фото REUTERS

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала принадлежащую Facebook компанию WhatsApp на рекордные для регулятора 225 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности в Евросоюзе.

Об этом сообщает CNBC.

В Комиссии заявили, что WhatsApp недостаточно информировал граждан Европейского союза о том, что компания делает с их данными. В частности, по словам регулятора, европейцам не сообщалось, как собирается и используется их личная информация, а также как WhatsApp делится данными с Facebook.

Теперь мессенджер должен привести свою политику конфиденциальности в соответствие с европейскими законами, а также выплатить рекордный в истории ирландского регулятора штраф за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) - 225 миллионов евро.

Представитель WhatsApp сообщил журналистам, что компания планирует обжаловать это решение, а штраф считает несправедливо большим.

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Автор: Катерина Комолова