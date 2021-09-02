Представитель WhatsApp сообщил журналистам, что компания планирует обжаловать это решение.

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала принадлежащую Facebook компанию WhatsApp на рекордные для регулятора 225 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности в Евросоюзе.

Об этом сообщает CNBC.

В Комиссии заявили, что WhatsApp недостаточно информировал граждан Европейского союза о том, что компания делает с их данными. В частности, по словам регулятора, европейцам не сообщалось, как собирается и используется их личная информация, а также как WhatsApp делится данными с Facebook.

Теперь мессенджер должен привести свою политику конфиденциальности в соответствие с европейскими законами, а также выплатить рекордный в истории ирландского регулятора штраф за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) - 225 миллионов евро.

Представитель WhatsApp сообщил журналистам, что компания планирует обжаловать это решение, а штраф считает несправедливо большим.

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Автор: Катерина Комолова