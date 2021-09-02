Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала принадлежащую Facebook компанию WhatsApp на рекордные для регулятора 225 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности в Евросоюзе.
Об этом сообщает CNBC.
В Комиссии заявили, что WhatsApp недостаточно информировал граждан Европейского союза о том, что компания делает с их данными. В частности, по словам регулятора, европейцам не сообщалось, как собирается и используется их личная информация, а также как WhatsApp делится данными с Facebook.
Теперь мессенджер должен привести свою политику конфиденциальности в соответствие с европейскими законами, а также выплатить рекордный в истории ирландского регулятора штраф за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) - 225 миллионов евро.
Представитель WhatsApp сообщил журналистам, что компания планирует обжаловать это решение, а штраф считает несправедливо большим.
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