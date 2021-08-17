Соцсеть будет удалять учетные записи, которые ведут талибы или от их имени, и запретит их хвалить, поддерживать и представлять.

Facebook будет блокировать весь контент, связанный с движением "Талибан". Для этого уже есть группа специальных модераторов.

"В соответствии с законодательством США "Талибан" санкционирован как террористическая организация, и мы запретили им пользоваться нашими услугами согласно нашей политике в отношении опасных организаций. Это означает, что мы удаляем учетные записи, которые ведут талибы или от их имени, и запрещаем их хвалить, поддерживать и представлять", - сказал представитель компании.

Также в пресс-службе компании сообщили, что у них уже есть специальная команда афганских экспертов, которые являются носителями языков дари и пушту и знают местный контекст, помогая обнаруживать и оповещать модераторов о новых проблемах на платформе.

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Facebook подчеркнул, что эта политика применима ко всем ее платформам, включая Instagram и WhatsApp. Компания уверяет, что будет оперативно реагировать на обнаруженные нарушения.

Другие соцсети также пересмотрят свою политику по использованию своих ресурсов талибами. Например, Twitter уже заявил, что насильственные призывы и террористические настроения недопустимы на их платформе, передает 112ua.tv со ссылкой на ВВС.

Ситуация в Афганистане

15 августа движение "Талибан" вошло в Кабул. Его члены не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти.

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны.

Джо Байден о ситуации в Афганистане

Президент США Джо Байден считает, что власти Афганистана сдались в борьбе с движением "Талибан", несмотря на мощную поддержку со стороны США. Также он отметил, что не жалеет о решении вывести американские войскаиз Афганистана.

Автор: Ирина Погорелая