Facebook будет блокировать весь контент, связанный с движением "Талибан". Для этого уже есть группа специальных модераторов.
"В соответствии с законодательством США "Талибан" санкционирован как террористическая организация, и мы запретили им пользоваться нашими услугами согласно нашей политике в отношении опасных организаций. Это означает, что мы удаляем учетные записи, которые ведут талибы или от их имени, и запрещаем их хвалить, поддерживать и представлять", - сказал представитель компании.
Также в пресс-службе компании сообщили, что у них уже есть специальная команда афганских экспертов, которые являются носителями языков дари и пушту и знают местный контекст, помогая обнаруживать и оповещать модераторов о новых проблемах на платформе.
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Facebook подчеркнул, что эта политика применима ко всем ее платформам, включая Instagram и WhatsApp. Компания уверяет, что будет оперативно реагировать на обнаруженные нарушения.
Другие соцсети также пересмотрят свою политику по использованию своих ресурсов талибами. Например, Twitter уже заявил, что насильственные призывы и террористические настроения недопустимы на их платформе, передает 112ua.tv со ссылкой на ВВС.
Ситуация в Афганистане
15 августа движение "Талибан" вошло в Кабул. Его члены не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти.
В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны.
Джо Байден о ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден считает, что власти Афганистана сдались в борьбе с движением "Талибан", несмотря на мощную поддержку со стороны США. Также он отметил, что не жалеет о решении вывести американские войскаиз Афганистана.