Цены на дома и квартиры в прифронтовых районах заоблачные, а некоторые вообще не хотят сдавать жилье военнослужащим. Об этом на своей странице в Facebook написал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, который отметил, что "солдатам негде жить".

"Цены на дома и квартиры в прифронтовых районах такие, что способны съесть боевые и не сравнятся ни с одним элитным регионом Украины: куда там Львову и Киеву! Просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычную сельскую хату, где нет воды, где никто не жил (видимо, брезговал) годами - это, к сожалению, норма", - рассказал он.

Кроме того, по словам Луценко, значительное количество арендодателей "вообще открыто отказывают военным на том основании, что они военные".

"Но это не вызывает какого-то общественного резонанса и многодневных обсуждений в соцсетях. Военных гонят, как прокаженных, с них лупят три цены - и военные терпят", - написал он.

В то же время, отметил Луценко, есть и противоположные исключения.

"Есть патриоты, которые бесплатно селят к себе. Есть местные общины, которые организовали работу по помощи военнослужащим с размещением. Но это - исключения. В целом государство и местное самоуправление эту боль фронтовиков игнорирует", - подчеркнул военнослужащий.

Как писал УНИАН, аренда квартир в Киеве подорожала почти на четверть. В целом стоимость аренды за последнее полугодие подорожала на 23,3% (с 20 275 грн до 25 000 грн). Теперь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 18 750 гривен. В то же время двухкомнатная стоит дороже - 25 000 грн, а стоимость трехкомнатной составляет 32 500 грн в месяц.

В свою очередь эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита назвал города, где подорожает жилье осенью.

"В таких городах как Ровно, Винница цены не так давно выросли достаточно серьезно по аренде. Наверное, там, где они уже выросли, на осень они так не будут расти, потому что уже увеличение произошло. В таких городах спрос будет меньше осенью, и цены будут меньше", - считает специалист.

