Сейчас такая обязанность для коллекторов действует в отношении военнослужащих.

Коллекторам могут запретить требовать долги у ветеранов войны. Сейчас такой запрет действует по отношению к военнослужащим. Об этом говорится в правительственном законопроекте(№ 13033), зарегистрированном в парламенте.

Согласно пояснительной записке, одним из важных аспектов поддержки ветеранов войны является создание условий, уменьшающих финансовое давление на них, предоставляют возможность избежать дополнительных психоэмоциональных и финансовых нагрузок во взаимодействии с кредитодателями и коллекторскими компаниями.

Сейчас законодательно установлена обязанность кредитодателей и коллекторских компаний не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который относится к категории военнослужащих ВСУ или других военных формирований и правоохранительных органов.

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Однако этот перечень не содержит такой категории, как ветераны войны, и требует расширения, путем включения в защищенные категории ветеранов войны, предоставив им дополнительную социальную защиту в сфере кредитных обязательств.

"Такие изменения создадут правовые механизмы, которые позволят ветеранам войны избегать нежелательных контактов со стороны кредитодателей и коллекторов, что будет способствовать снижению риска психоэмоциональных переживаний и напряжения, связанного с финансовыми обязательствами, и станет дополнительной социальной гарантией, которая поддержит ветеранов войны при возвращении к мирной жизни, позволяя им сосредоточиться на адаптации и восстановлении", - говорится в документе.

Долги в Украине - главные новости

Как писал УНИАН, в июле 2022 года Верховная Рада приняла закон, который запрещает во время военного положения взимать просроченную кредитную задолженность с военнослужащих и членов их семей.

В такой круг лиц тогда вошли военнослужащие других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения; военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы; члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести; лица, находящиеся в плену; лица, с которыми утрачена связь; лица, пропавшие без вести, и члены добровольческих формирований территориальных общин.

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