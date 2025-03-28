В Офисе президента отметили, что реальная сумма убытков ежедневно растет.

С начала российской агрессии против Украины, которая началась в 2014 году, оккупанты нанесли нашему государству ущерб около на один триллион долларов. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, передает "Укринформ".

"Мы знаем, что на сегодня сумма потерь, которые вызвала Россия только за три последних года войны, оценена уже в 589 миллиардов долларов", - отметила она.

Мудрая подчеркнула, что из-за ежедневных ударов вражеской армии по украинской территории реальная сумма убытков каждый день растет.

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"Эти цифры одна из более консервативных оценок. Если брать с начала войны в 2014, то эта сумма может достигать и 1 триллиона долларов, среди которых десятки тысяч уничтоженных жизней", - добавила чиновница.

Экономика Украины - последние новости

Ранее стало известно, что украинская экономика выросла более чем на 1% за первые месяцы года. По информации Министерства экономики, в феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года - на 1,1%.

"Вместе с тем пока мы пока идем даже немного выше нашего прогноза на 1 квартал. Основными факторами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля", - добавил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит от ЕС €3,5 миллиарда. По его словам, средства будут направлены на приоритетные и важные для людей бюджетные расходы.

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