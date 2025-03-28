Разрушены жилые дома, магазины, сожжены машины местных жителей.

Российская оккупационная армия в течение ночи атаковала гражданскую инфраструктуру Украины ударными БпЛА, пострадали Одесская, Полтавская области и Запорожье, где ранен 19-летний парень.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, ночью враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру ударными беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры в Одесском районе.

По данным следствия, повреждены и разрушены ряд частных домов, хозяйственные постройки, складские помещения, магазин, гаражные помещения и автомобили горожан.

"66-летняя местная жительница испытала острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, кроме острой реакции на стресс, пожилая женщина получила ушиб коленного сустава.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

В региональном главке ГСЧС отметили, что в результате атаки вспыхнули пожары, которые ликвидировали от ГСЧС 5 единиц техники и 27 пожарных, от Национальной гвардии Украины - 2 единицы техники и 8 военных личного состава. На месте также работали психологи.

Кроме того, враг поздно вечером 27 марта атаковал 17 дронами Запорожье и Запорожский район. По словам начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, повреждены четыре жилые многоэтажки, частный дом, здания в дачном кооперативе. Осколочное ранение получил 19-летний парень, пострадавший находится под наблюдением врачей.

Атаке со стороны российской армии подверглась и Полтавщина. Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал, что вечером был нанесен массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской общины. Часть целей была поражена силами и средствами ПВО, но были и попадания.

"В результате попаданий и падения обломков на 6 различных локациях зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий. В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 кв. м. По состоянию на 4:00 пожары на всех объектах ликвидированы", - рассказал Когут.

Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.

Российские обстрелы - последние новости

Напомним, 27 марта российские военные нанесли массированный удар по центру Херсона, повреждены жилые застройки и железнодорожный вокзал. Погибли два человека, многие местные жители получили ранения. Среди пострадавших - двое медиков, которые помогали пострадавшему. 33-летний фельдшер и 63-летний водитель "скорой" с контузией и взрывной травмой доставлены в больницу.

Также сообщалось, что Россия нанесла баллистикой удар по Сумах, в результате чего пострадали более 100 человек, среди которых дети. Всего за медицинской помощью обратились 78 взрослых и 23 ребенка.

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