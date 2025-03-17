Денис Шмыгаль отметил, что такое решение Евроосоюза поможет усилить устойчивость Украины.

Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 3,5 миллиарда евро в рамках инициативы Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, этот весомый ресурс поможет усилить устойчивость государства. Средства будут направлены на приоритетные и важные для людей бюджетные расходы.

"Спасибо партнерам за помощь, которая нас укрепляет и ведет вперед. Рассчитываем на быстрое поступление средств. Вместе обеспечим будущее мира и безопасности в Европе", - отметил Шмыгаль.

Видео дня

Международная помощь Украине - последние новости

По итогам мартовского саммита лидеры Евросоюза заявили, что в этом году ЕС предоставит Украине помощь объемом 30,6 миллиарда евро. Отмечается, что выплаты в рамках Ukraine Facility достигнут 12,5 миллиарда евро, а выплаты в рамках инициативы стран "Большой семерки" ERA, полученные от замороженных российских активов, составят 18,1 миллиарда евро.

7 марта стало известно, что несколько государств-членов Европейского Союза обязались предоставить Украине дополнительные 15 миллиардов евро. Всего с 2022 года Киев получил от ЕС поддержки на 135 миллиардов евро.

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщил, что в 2025 году Украина получит около 38 миллиардов долларов внешней международной финансовой помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: