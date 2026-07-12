Как правильно мыть голубику и почему это важно: ответ экспертов

Несколько простых действий помогут сохранить свежесть и полезные свойства ягод.

Голубика может выглядеть чистой, но перед употреблением ее все равно нужно мыть. Эксперты объяснили, как правильно это делать, чтобы удалить загрязнения и дольше сохранить ягоды свежими, пишет marthastewart.com.

По словам ученого в области пищевых продуктов Брайана Куока Ле, на ягодах могут оставаться грязь, остатки растений, насекомые, паразиты и другие загрязнения, которые попадают на них во время сбора, обработки или транспортировки. Они также могут содержать микроорганизмы, способные вызвать пищевое отравление.

Перед мытьем голубики стоит осмотреть ягоды и удалить те, на которых есть плесень или повреждения, а также удалить листья или остатки стеблей, советует Транг Ву, шеф-инструктор по кондитерскому искусству и выпечке Института кулинарного образования в Нью-Йорке.

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По словам специалистов, для промывки голубику нужно положить в дуршлаг и промыть под холодной проточной водой, осторожно перемешивая ягоды руками. Если их много, лучше мыть небольшими порциями. После этого нужно слегка встряхнуть дуршлаг, чтобы удалить лишнюю воду.

Далее – голубику следует хорошо просушить, чтобы ягоды не стали мягкими и не испортились. Для этого их следует выложить одним слоем на противень, застеленный чистым кухонным или бумажным полотенцем, осторожно промокнуть и оставить примерно на пять минут.

Мыть голубику лучше непосредственно перед употреблением, отмечают эксперты. Если сделать это заранее перед хранением в холодильнике, лишняя влага может ускорить порчу ягод и сделать их мягкими.

Как правильно хранить голубику

Если после мытья голубику нужно оставить в холодильнике, сначала её следует полностью высушить. Затем ягоды стоит положить в контейнер с отверстиями, например в тот, в котором они продавались, и хранить на верхней или нижней полке холодильника. Не рекомендуется держать голубику на дверце, поскольку там температура обычно выше.

Для замораживания ягоды нужно разложить одним слоем на противне, застеленном пергаментом, и поставить в морозильную камеру. Через два-четыре часа их можно переложить в пакет для замораживания и отметить дату. В таком виде голубика может храниться до шести месяцев.

Дополнительные советы

Перед мытьем голубики следует помыть руки с мылом не менее 20 секунд, чтобы снизить риск загрязнения ягод. Для дополнительной очистки можно замочить ягоды примерно на минуту в смеси воды и белого уксуса в соотношении 3:1, а затем хорошо промыть холодной водой.

Не стоит мыть голубику мылом или специальными средствами для фруктов и овощей – они могут оставлять нежелательные вещества на ягодах. Для сушки используйте только чистое кухонное полотенце или новые бумажные полотенца.

Если планируете замораживать голубику, её нужно вымыть и полностью высушить заранее. Лишняя влага может привести к образованию ледяных комков, а после размораживания ягоды станут мягкими.

Еще больше интересного о пользе ягод

Ранее ученые назвали 2 ягоды, которые нужно есть чаще, чтобы поддержать сердце. Отмечалось, что они содержат полезные для сердечно-сосудистой системы полифенолы.

Также УНИАН писал о полезной для сердца, глаз и давления ягоде, которая растет повсеместно, но её почти никто не ест. Речь шла о шелковице, регулярное употребление которой, по словам экспертов, приносит пользу организму в различных сферах.

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