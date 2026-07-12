От чего скончался сенатор Грэм: NBC News раскрыло детали

Не было никаких признаков того, что сенатор чувствовал себя плохо перед смертью.

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников поддержки Украины, скончался 11 июля вечером "от непродолжительной и внезапной болезни". Издание NBC News раскрыло некоторые детали, согласно которым, причиной смерти сенатора мог быть сердечный приступ.

Так, согласно аудиозаписи полицейского радио, полученной NBC News, в 11 июля вечером экстренные службы прибыли в дом Грэма на Капитолийском холме после вызова из-за "остановки сердца".

На фотографиях, которыми располагает NBC News, видно, как парамедики перенесли человека на носилках из дома Грэма в ожидающую машину скорой помощи. На месте также находились полицейские машины и пожарные машины.

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При этом в комментарии изданию сотрудник офиса Грэма сказал, что не было никаких признаков того, что сенатор чувствовал себя плохо перед смертью. Он должен был появиться в воскресенье в программе NBC News "Meet the Press".

Умер Линдси Грэм - что известно

Сенатор Линдси Грэм внезапно скончался 11 июля вечером в возрасте 71 года от "непродолжительной и внезапной болезни".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook написал, что глубоко поражен известием о смерти Грэма, который только что вернулся из поездки в Киев.

На смерть Грэма также отреагировал президент США, назвав его "одним из величайших людей и сенаторов, которых когда-либо знал".

Грэм был известен как сторонник жесткого внешнеполитического курса США. Он выступал за бескомпромиссную политику в отношении России, Ирана. Он также был одним из самых активных сторонников Украины.

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