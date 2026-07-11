В трагедии в Вишневом виноваты руководители двух госпредприятий, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что в Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов.

Склад боеприпасов в Вишневом, на котором возникли взрыв и пожар после российского ракетного удара, находился в ненадлежащем месте. Все должностные лица, которые причастны к этому, будут привлечены к справедливой ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Только что прозвучали подробные доклады о ситуации в городе Вишневое- после взрыва на складах и пожара, вызванного ударом российских ракет. Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии", - сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня генерал-майор СБУ Александр Поклад доложил ему о первых результатах проверок. Он отметил, что чиновники допустили то, что склады с оружием находились в фактически среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

Видео дня

"Прямой запрет на это – и нормами закона, и решением Ставки – все это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, и позиция государства такова: каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности. Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям. По его словам, сейчас следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность.

"Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы", - добавил президент.

По словам Зеленского, СБУ совместно с другими правоохранительными органами должна проверить и другие подобные предприятия. Он подчеркнул, что каждый руководитель предприятия на своем уровне должен гарантировать, чтобы подобные трагедии не повторялись.

"В Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов – все это определено таким образом, чтобы рядом не было жилых домов. А восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишневого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и на областном уровне, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения", - рассказал президент Украины.

Будущее "Укроборонпрома"

Зеленский отметил, что сегодня также обсуждалось будущее "Укроборонпрома". Он напомнил, что это большая структура, в которую входят десятки предприятий, одно из которых разместило тот склад в Вишневом.

"Конечно, внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими", - резюмировал президент.

Взрыв на складе в Вишневом - что известно

Напомним, что 6 июля в результате российской массированной атаки в Вишневом Бучанского района начали детонировать боеприпасы на одном из складов. Всех жителей общины и работников предприятий попросили не выходить на рабочие места и не находиться на улице.

Затем в Вишневом и селе Крюковщина объявили об эвакуации для всех желающих из-за угрозы повторной детонации боеприпасов. Тогда же глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на Киевщине в результате обстрела погибли 3 человека.

Спустя несколько часов детонация взрывоопасных предметов в Вишневом прекратилась. Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что на месте происшествия была создан оперативный штаб.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склад в Вишневом принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома". Он подчеркнул, что будут увольнения.

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