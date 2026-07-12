Украинская ПВО пропускает 92% баллистики: в El Pais раскрыли главную уязвимость Киева

Эксперты считают, что ситуация не улучшится в ближайшее время.

Украина смогла быстро наладить массовое производство современного, эффективного и недорогого оружия, особенно беспилотников всех видов, однако она все еще крайне беззащитна перед ударами российских баллистических ракет, пишет El Pais.

Так, в двух последних крупных атаках на Киев, 2 и 6 июля, 49 из 53 использованных баллистических ракет достигли цели. Это составляет более 92% успеха. В частности, во время атаки в понедельник из 29 баллистических ракет не была перехвачена ни одна.

При этом за последнюю неделю Украине пришлось столкнуться примерно с 2200 ударными беспилотниками, более чем 1730 авиабомбами и 106 ракетами. И хотя системы ПВО Киева стали очень эффективны в перехвате беспилотников – сбивая около 90% из них, – но это не уменьшает острую необходимость в средствах противоракетной обороны, отмечает издание.

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"Опрошенные эксперты считают, что этот недостаток невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе, особенно из-за трудностей с приобретением американской системы ПВО Patriot, основного средства противодействия баллистическим ракетам", - говорится в статье.

Киев прежде всего заинтересован в вариантах PAC-2 и PAC-3. Каждый перехватчик PAC-3, которые считаются наиболее подходящими для перехвата баллистических ракет, стоит около 4 миллионов долларов, а полная пусковая батарея оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Помимо стоимости, проблемой является также высокий мировой спрос на эти системы.

"Самая большая проблема сейчас – это война с Ираном, для которой используется большое количество этих ракет Patriot… Американская промышленность не в состоянии производить достаточное количество для пополнения этих запасов, и, более того, Украина не входит в число ее приоритетов", – говорит директор Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, даже если технологии производства Patriot будут переданы Киеву, то в лучшем случае потребуется шесть месяцев, чтобы Украина смогла получить подобное оружие.

В любом случае, он считает, что "реальное решение" заключается не только в предоставлении таких перехватчиков, но и в поставках ракет большой дальности, таких как Tomahawk, или аналогичного оружия, способного лишить Россию возможности осуществлять массированные атаки.

Европа мало что может сделать

По словам Кристиана Д. Вильянуэвы, редактора военно-политического журнала Ejércitos, производство Patriot осуществляется в количествах, значительно меньших, чем требуется в настоящее время в условиях войны.

"Независимо от того, сколько денег Европа хочет вложить через PURL, ракеты Patriot производятся в тех темпах, в которых они производятся", – объясняет Вильянуэва. Он также подчеркивает, что проблема заключается не только в самой ракете и текущем спросе на нее, но и во всей системе, которая ее поддерживает: радарах, транспортных средствах, пусковых батареях, лицензиях, производственных линиях и так далее. В конечном итоге, несмотря на давление со стороны Брюсселя или НАТО, все зависит от одобрения Трампа, а это значит, что "Европа мало что может сделать", – заключает он.

В любом случае, добавляет редактор Ejércitos, процесс зависит от таких факторов, как экспортные правила США и требования к лицензированию, и даже от присутствия украинских специалистов на американской земле. Короче говоря, это займет "много месяцев", прогнозирует он.

Атаки России - новости

В ночь на 11 июля во время российской атаки на Киев противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

В ООН заявили, что атаки России в последние месяцы привели к наибольшему числу жертв среди гражданского населения с 2022 года. В организации подчеркнули, что предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще большем количестве жертв – по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.

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