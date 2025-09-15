По мнению дипломата, Европа стоит перед непростым решением.

Президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг, заявил в комментарии LIGA.net бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019), аналитик Павел Климкин.

"Это, кстати, открывает очередной ящик Пандоры, или настоящий ящик Пандоры", - высказал мнение дипломат.

Климкин напомнил, что США уже ввели пошлины против Индии, но, по его мнению, для большинства бизнесов Индии эти меры неважны.

Видео дня

"Трамп ввел тарифы в отношении Индии: это серьезная история, она не пустая, и она работает. Но в целом, если вы посмотрите на товарооборот Штатов и Индии - большинству индийских бизнесов оно на самом деле безразлично. И большинству американских тоже, поскольку многие товары не критичны для именно этих дополнительных тарифов. То есть индусы не то, что там успокаивающе к этому относятся, но как-то в истерику не впадают", - пояснил аналитик.

При этом, он считает, что если в Европе также введут такие же пошлины, тогда это будет "реальный удар по индусам". В то же время, Климкин признает, что это решение повлияет на отношения ЕС с Индией.

"Для этого не нужно быть крутым геополитическим аналитиком, посмотрите только на товарооборот", - сказал Климкин.

Он также поделился, что введение ограничений в отношении Китая станет поворотным моментом для отношений ЕС с Пекином.

"Китайцы всегда пытались хоть осторожно, но тем не менее построить отдельные отношения с европейскими странами и отдельные со Штатами", - пояснил бывший глава МИД Украины.

По его словам, Пекин пытался "разделить коллективный запад", направляя свою конкуренцию отдельно на США, ЕС, Канаду и Австралию.

"Эта история [с требованием Трампа по пошлинам] о том, что они [европейцы] недооценили или переоценили (я уже не знаю, что больше) Трампа и свои усилия, и свое позиционирование. Они стоят перед непростыми решениями, Трамп их начал очень откровенно троллить. Причем троллинг - это такой высшего политического уровня [...] И он требует фактически у европейских стран, во-первых, присоединиться к тому, как он видит мир. Второе - присоединиться к тому, как он ведет политику по отношению к ключевым мировым игрокам. А третье - вести эту политику так, как он хочет, и такими же средствами, которые вообще не присущи для европейцев", - отметил аналитик.

Он добавил, что сейчас для экономики этих стран "это чуть ли не самоубийственно". Поэтому, по мнению Климкина, Европа стоит "перед непростыми вызовами", однако у них есть шанс их преодолеть, но придется "чем-то поделиться".

"Не совсем так, как мне бы хотелось, но должны честно признать, что даже [российский диктатор] Путин не толкнул Европу на увеличение оборонных расходов до 5%, а Трамп толкнул. И то, что он начал гонку вооружения с Путиным - это прекрасная история", - считает дипломат.

Санкции против Индии и Китая

Ранее УНИАН сообщал, что импортеры российской нефти из Индии требуют большие скидки для октябрьских поставок из РФ, поскольку растут потенциальные риски от торговли со страной-агрессором. Reuters со ссылкой на собственные источники указывает, что скидка должна вырасти до примерно 10 долларов за баррель от стоимости нефти марки Brent, чтобы соответствовать уровню ценового ограничения на российское сырье. По словам трейдеров, в сентябре скидка на российскую нефть составляла всего 2-3 доллара за баррель.

Также мы писали, что Индия и Китай собираются возобновить прямое авиасообщение после более чем пятилетнего перерыва, но сроков запуска не было озвучено. Указывается, что дипломатические отношения между давними соперниками демонстрируют признаки улучшения после того, как США ввели пошлины на индийские товары из-за продолжения закупки российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: