Соглашение G-7 направлено на предоставление кредитов до конца года, но США хотят больше гарантий.

Украинские чиновники опасаются задержек с завершением сделки, которая позволит получить поддержку в размере 50 миллиардов долларов путем использования доходов от замороженных активов российского центрального банка. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных людей.

Отмечается, что согласно договору "Большой семерки" средства должны поступить Киеву до конца года. Соглашение предусматривает синдикат кредита, который будет возвращен за счет доходов, полученных со временем из замороженных российских средств. Но реализации плана препятствуют требования США и риск того, что Венгрия замедлит любое решение ЕС по поддержке Украины или санкциям против России.

По словам журналистов, финансирование обеспечит очень необходимую поддержку для Украины. Временные рамки соглашения G-7 растягиваются до конца года. Однако Киеву понадобится решение в следующем месяце, когда пересмотр финансирования МВФ будет предусматривать гарантии того, что бюджетные требования Украины выполнены, рассказал агентству один из источников. "Нам нужен реальный механизм. Соответствующие дискуссии продолжаются слишком долго, и нам наконец нужны решения", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

В статье указано, что реализация договоренностей G-7 натолкнулась на препятствие из-за беспокойства США относительно того, что ЕС должен каждые шесть месяцев возобновлять замораживание активов вместе с более широкими санкциями против Москвы. США попросили предоставить более надежные гарантии, которые бы уменьшили беспокойство относительно подписания займа без одобрения Конгресса.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена рассказал о желании США получить гарантии от союзников, что российские активы останутся обездвиженными, пока не будет заключен справедливый мир и Россия не заплатит за убытки. Если это произойдет, сказал чиновник, США уверены, что деньги могут начать распределяться до конца года.

Повестка дня

В июле ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов на более длительный период. Блок пока не смог заключить соглашение. Некоторые официальные лица скептически настроены, что решение будет найдено, учитывая позицию Венгрии. Некоторые официальные лица утверждали, что постоянное обязательство ЕС и G-7 заморозить средства до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине убытки, должно уменьшить беспокойство США.

Представитель Еврокомиссии сказал, что работа продолжается, и потребуются дальнейшие обсуждения, которые возобновятся в ближайшие недели. По словам другого лица, поскольку официальный Брюссель возвращается с летних каникул, средства центрального банка, вероятно, переместятся на повестку дня для дипломатов ЕС. Этот вопрос уже стоит на переднем плане последней политической борьбы в Германии. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать помощь и указал на соглашение G-7 как на основной новый источник финансирования.

По оценкам, доходы центрального банка составляют около 5 миллиардов евро в год. Каждый член G-7 будет отвечать за покрытие своей части займов, если активы будут разморожены. Пакт G-7 предусматривает, что ЕС и США предоставят кредиты на сумму около 20 миллиардов долларов каждый или больше, а Великобритания, Канада и Япония внесут меньшие займы.

ЕС отдельно согласился предоставить Киеву доходы, полученные от этих фондов, с начальным траншем в размере 1,6 миллиарда евро, выплаченным в конце июля.

Деньги из российских активов

В июле 2024 года комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что Европейская комиссия "очень скоро" планирует сделать предложение по пакету кредитов для поддержки Украины на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз пытается успокоить США, которые обеспокоены планом "Большой семерки" использовать доходы с этих активов для предоставления Украине помощи в размере около 50 миллиардов долларов.

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