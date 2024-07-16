План помощи основан на доходах от замороженных российских активов.

Европейская комиссия "очень скоро" планирует сделать предложение по пакету кредитов для поддержки Украины на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу. Об этом сообщил комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пишет Bloomberg.

По его словам, план помощи, основанный на доходах от замороженных российских активов, будет также обсуждаться главами финансовых и центральных банков стран "Большой семерки" в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

"Начало этого процесса является очень неотложным. Именно поэтому, а также из-за встречи G-7 на следующей неделе, Еврокомиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно быстрее, то есть очень скоро", –заявил Джентилони перед встречей министров финансов ЕС в Брюсселе.

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Отмечается, что ЕС ищет пути, как обойти оппозицию по поддержке Украины со стороны Венгрии. Будапешт стал на пути миллиардов евро срочно необходимой военной помощи Киеву. Комиссия, исполнительный орган ЕС, работает над механизмом, который будет гарантировать выделение средств за счет свободного остатка в европейском бюджете, но это возможно только до конца года.

"Непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, поскольку мы хотим дать четкий сигнал, что страны "Большой семерки" и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – добавил Джентилони.

Помощь ЕС для Украины

Ранее УНИАН писал, что страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине 50 миллиардов долларов. Средства будут передавать из доходов от замороженных российских активов.

Ранее УНИАН писал, что между правительствами США и европейских стран возникло серьезное разногласие относительно плана предоставления огромного кредита Украине в 50 миллиардов долларов.

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