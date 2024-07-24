США обеспокоены потенциальным срывом получения доходов с активов РФ, если санкции не будут продлены.

Европейский Союз предложил государствам-членам два варианта замораживания активов российского Центрального банка на более долгий период. Блок пытается успокоить США, которые обеспокоены планом "Большой семерки" использовать доходы с этих активов для предоставления Украине помощи в размере около 50 миллиардов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что есть два варианта: бессрочная иммобилизация активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или продление периода пролонгации, например, до 18, 24 или 36 месяцев.

Американский чиновник рассказал, что получение гарантий ЕС по режиму санкций действительно является нерешенным вопросом в текущих дискуссиях. Однако он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто. Он добавил, что цель все еще заключается в том, чтобы получить эти деньги до конца года.

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По словам журналистов, чтобы успокоить Вашингтон, европейские чиновники указывают на действие санкций против России с 2014 года после вторжения в Крым. Лидеры ЕС также включили в совместное заявление во время июньского саммита слова о том, что "российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный этой войной".

В то же время некоторые дипломаты остаются уверенными, что США примут европейские заверения относительно стабильности режима санкций. Другие же остаются более скептическими относительно достижения достаточного прогресса в ближайшие месяцы, учитывая сложность этого инструмента.

Дискуссии по активам РФ

ЕС, США и другие союзники по "Большой семерке" работают над завершением планов по предоставлению Украине до конца года 50 миллиардов долларов кредитов, которые будут покрываться за счет доходов с активов ЦБ России. Соответствующего соглашения достигли на саммите лидеров G7 в июне.

Но США выразили беспокойство, относительно режима санкций ЕС, который требует продления каждые шесть месяцев единогласным голосованием 27 стран-членов. Они предполагают, что это может стать проблемой. если замораживание не будет продлено в какой-то момент.

По словам высокопоставленного чиновника Министерства финансов США, Вашингтон просит ЕС предоставить более надежные гарантии того, что активы останутся иммобилизованными.

Сколько средств предусмотрено

Соглашение, достигнутое на саммите G-7, предусматривает, что ЕС и США предоставят кредиты в размере от 20 до 22 миллиардов долларов каждый. Великобритания, Канада и Япония предоставят меньшие суммы. Доходы от замороженных активов, по оценкам, составят от €3 млрд ($3,3 млрд) до €5 млрд ежегодно. Если с активов будут сняты санкции, каждый член G-7 будет отвечать за покрытие своей части финансирования. Средства будут использованы на поддержку военных нужд Украины и будут способствовать восстановлению страны.

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к тому, что Венгрия, которая ранее отвергала предложения о ежегодном продлении санкций, согласится на изменения. Из-за этих оговорок пока непонятно, будет ли послам ЕС предложено официально обсудить эти варианты во время их встречи позже на этой неделе.

Тем не менее, G-7 и ЕС уже договорились, что средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

Прибыли с активов РФ – последние новости

В бельгийском депозитарии Euroclear анонсировали первый транш доходов от российских активов Украине. Вклад сделают уже в этом июле, сумма составит 1,55 млрд евро.

Ранее УНИАН писал, что Европейская комиссия "очень скоро" планирует сделать предложение по пакету кредитов для поддержки Украины на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.

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