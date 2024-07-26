Речь идет о 1,5 миллиарда евро, полученных от замороженных российских активов.

В пятницу, 26 июля, Евросоюз направляет для поддержки Украины первые 1,5 млрд евро доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом в сети Х сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы перечисляем 1,5 миллиарда евро, полученных от замороженных российских активов, на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа или применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – говорится в заявлении.

В заявлении ЕК указано, что сегодня ЕС выделил на поддержку Украины первый платеж в размере 1,5 млрд евро, полученный от обездвиженных российских активов. Эти доходы, полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг, были предоставлены от Euroclear в качестве первого взноса 23 июля. Украина не получит деньги напрямую, они будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также на поддержку восстановления страны.

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Замороженные активы РФ

Ранее в бельгийском депозитарии Euroclear анонсировали первый транш доходов от российских активов Украине. Вклад на 1,55 млрд евро обещали в июле. Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд также заявлял, что в ближайшие недели переведет первую сумму от прибыли с замороженных активов России для военной помощи Украине.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, общая сумма процентов от замороженных активов РФ будет составлять примерно 2,5-3 млрд евро в год. В первую очередь деньги планируют потратить на боеприпасы, средства ПВО и поддержку производителей из Украины.

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