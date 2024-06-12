Люди, знакомые с ходом переговоров сообщили, что целью будет выплата средств к концу года.

Лидеры "Большой семерки" договорились предоставить Украине 50 миллиардов долларов за счет использования замороженных российских активов до конца года, сообщил президент Франции в среду, 12 июня.

"У нас есть соглашение", - заявил представитель президента накануне Саммит G7 в Италии в четверг будет посвящен поддержке борьбы Киева против российского вторжения, пишет Le Monde.

Лидеры G7 стремились договориться о соглашении об использовании прибыли от процентов по замороженным активам российского центрального банка на сумму 325 миллиардов долларов для помощи Киеву, используя прибыль в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

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"Изначально это была американская инициатива", - заявил представитель французского президента, добавив, что теоретически кредит Украине будет погашаться за счет "доходов от замороженных российских активов".

"Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или доходов от российских активов окажется недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать, как разделить нагрузку" по кредиту, сказал собеседник агентства.

Как пишет Bloomberg, технические детали сделки необходимо будет окончательно согласовать после саммита лидеров "Большой семерки", который пройдет в Италии на этой неделе. Это означает, что для заключения окончательного соглашения может пройти некоторое время, сказал французский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Французская точка зрения последовала за комментариями США во вторник о том, что лидеры почти достигли политического соглашения. Люди, знакомые с ходом переговоров в обеих странах, сообщили, что целью будет выплата средств к концу года.

Участники "Большой семерки" предупредили, что помимо какого-либо соглашения – которое, как ожидается, станет одним из основных результатов саммита – некоторые оставшиеся вопросы о том, как он будет работать, сложны.

Использование российских активов

Чиновники по обе стороны Атлантики уже несколько месяцев обсуждают, как использовать прибыль, полученную от около 280 миллиардов долларов замороженных фондов российского центрального банка, большая часть которых обездвижена в Европе.

Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 миллиардов евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль два раза в год, но США призывают союзников по "Большой семерке" найти способы предоставить Киеву более немедленную поддержку.

Сложные вопросы, которые необходимо будет решить, включают в себя выяснение того, как структурировать любые кредиты Украине, как риски распределяются между союзниками и обеспечение того, чтобы активы оставались замороженными на долгие годы.

Советник национальной безопасности США Джейк Салливан заявил журналистам, что дискуссии продолжаются и продвигаются вперед.

"То, над чем мы работаем, - это не общая структура, а вполне конкретная с точки зрения того, что она повлечет за собой", - сказал он. "Но, конечно, затем необходимо будет проработать основные оперативные детали всего, что согласовано в Италии, и лидеры дадут указание экспертам проработать это в определенные сроки", - добавил Салливан.

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