Верхняя граница нового прайскепа может быть выше 45 долларов за баррель.

Европейской комиссия планирует предложить плавающий "потолок цен" на российскую нефть для договоренности по 18-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов блока, попросивших об анонимности.

Издание напоминает, что в июне Еврокомиссия предложила снизить верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако по этому поводу в блоке до сих пор отсутствует консенсус.

По словам собеседников издания, Комиссия разрабатывает механизм, который будет корректировать верхний предел стоимости российской нефти в зависимости от изменений мировых цен на "черное золото". Источники добавляют, что верхняя граница нового прайскепа пока не определена, но, по данным издания, она может быть выше 45 долларов за баррель.

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Журналисты напоминают, что Греция, Кипр и Мальта уже давно выражают обеспокоенность по поводу верхней границы цены, учитывая потенциальные потери бизнеса в их судоходных секторах. Однако даже договоренности по прайскепу не означают автоматического одобрения 18-го пакета санкций, поскольку Словакия до сих пор не сняла возражений, а принятие санкций ЕС требует единодушия среди стран-членов блока.

Санкции ЕС против России - последние новости

В июне Еврокомиссия предложила 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Однако, после скачка цен на нефть выше 60 долларов за баррель из-за ирано-израильской войны, еврочиновники решили не спешить со снижением регулируемой цены.

После нового падения цен на нефть ситуация изменилась, но принятие нового санкционного пакета задерживается из-за, в частности, неурегулированности вопроса прайскепа на российскую нефть.

Следует отметить, что Эстония угрожает заблокировать 18-ый пакет санкций Евросоюза в отношении России, если не будет согласования снижения предельных цен на российскую нефть.

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