Токио заявило о "решительном осуждении" поставок россиянам оружия из КНДР.

Японское правительство заявило в пятницу, 24 мая, что решило наложить санкции на девять организаций, базирующихся в РФ, гражданина страны-агрессора, а также две кипрские фирмы из-за закупок Москвой оружия у КНДР на фоне ее продолжающегося вторжения в Украину. Об этом сообщило Kyodo News+.

Как заявили в правительстве Японии, страна "решительно осуждает" поставки оружия РФ из КНДР, которое рассматривают в качестве нарушения соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, крайне важно принимать меры в координации с международным сообществом", – говорится в сообщении. Японские активы, которыми владеют организации и российский бизнесмен, будут заморожены.

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Напомним, в совместном февральском заявлении лидеры стран G7 осудили отправку северокорейских баллистических ракет в Россию, призвав Пхеньян и Москву "немедленно прекратить такую деятельность".

Отметим, что с момента, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Япония и другие члены "Группы Семи" заморозили активы Владимира Путина, его подчиненных и Центрального банка Российской Федерации.

Япония усиливает санкции против России

В начале марта стало известно, что официальный Токио одобрил новые ограничения против РФ. Санкции, в частности, коснулись концерна "Калашников", группы "Алмаз-Антей", "Тинькофф-банка" и "Объединенной судостроительной корпорации". Кроме этого, Япония ввела запрет на поставки из третьих стран российских алмазов непромышленного использования.

А в 2024 году сообщалось, что японцы ввели новые санкции против 17 физических и 78 юридических лиц РФ.

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