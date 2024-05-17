Ким Ё Чен назвала эти утверждения абсурдными, заявив, что оружие КНДР предназначено не для экспорта, а для защиты от Южной Кореи.

Ким Ё Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, снова опровергла обвинения в поставках оружия в Россию, заявив, что недавно разработанные и обновленные системы вооружений ее страны не продаются в любые другие страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные севернокорейские СМИ, Ким Ё Чен заявила, что "теория" оружейной сделки между КНДР и Россией состоит из предрассудков и вымыслов и является "самой абсурдной теорией", которая не заслуживает ничьей оценки или интерпретации.

Она отметила, что это "ложные слухи", которые распространяются враждебными силами.

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Ким Ё Чен также добавила, что тактическое оружие Северной Кореи, такое как недавно продемонстрированные ракетные установки и ракеты, предназначено не для экспорта, а для защиты от Южной Кореи.

Оружие из КНДР в России

Ранее США и Южная Корея обвинили Северную Корею в передаче оружия России для использования против Украины. И Москва, и Пхеньян отвергли обвинения.

Недавно в России заявили о создании двух новых ракетных бригад, одну из них могли вооружить баллистикой от КНДР. По информации Defense Express, речь идет о северокорейских баллистических ракетах KN-23.

Также УНИАН сообщал, что Северная Корея может поставить России новые реактивные системы залпового огня. Недавно КНДР испытала новую 240-миллиметровую РСЗО с "управляемыми" снарядами.

Также, по данным южнокорейских СМИ, Россия использует северокорейские артиллерийские снаряды для войны в Украине, которые, возможно, были изготовлены в 1970-х годах.

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