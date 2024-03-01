Запретила поставки из третьих стран российских алмазов непромышленного использования.

Япония одобрила новые санкции против России, пытаясь продемонстрировать единый фронт с другими странами "Большой семерки", пишет Bloomberg со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.

Так, Токио применил запрет на экспорт еще к 29 российским организациям. Также в санкционный список замораживания активов добавили 12 человек, семь организаций и банк.

"Мы приняли решение о последних санкциях в сотрудничестве с G-7 с точки зрения того, что было бы эффективным в достижении справедливого и прочного мира в Украине. Япония будет продолжать сотрудничать с международным сообществом, включая G-7", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяши.

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Санкции Японии теперь касаются сына красноярского экс-губернатора Артема Усса, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Под ограничения подпали концерны "Калашников" и "Алмаз-Антей", "Тинькофф-банк", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и другие, пишет "Радио Свобода".

Также Япония запретила поставки из третьих стран российских алмазов непромышленного использования.

Санкции против РФ

В феврале Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против РФ. Решено ввести санкции против 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Канада также расширила и усилила санкции против РФ к годовщине вторжения в Украину. Всего санкции ввели против 153 компании и десяти человек, в том числе помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, главы "Военторга" Владимира Павлова и совладельца "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева.

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