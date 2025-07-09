Утвержденные законом размеры этого показателя сильно отличаются от фактического.

Установленные законом размеры прожиточного минимума в Украине сильно отличаются от его фактического уровня, этот показатель необходимо реформировать.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Радио Свобода.

"Что очень важно, чтобы программы по поддержке бедности были действительно действенными, надо решить проблему прожиточного минимума Вы знаете, что сегодня законом у нас установлено несколько размеров прожиточных минимумов (для трудоспособных, для детей, для пенсионеров)", - сказала она.

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По словам Марчак, эти размеры достаточно сильно отличаются от фактического уровня прожиточного минимума, который есть в соответствии с расчетами министерства. Она подчеркнула, что фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере в два раза больше, чем то, что установлено законом. Это означает, что нам сам показатель прожиточного минимума должен быть реформированным.

"Есть законодательная инициатива, зарегистрированная в парламенте. Но мы понимаем, что процесс трансформации законодательно установленного прожиточного минимума будет длительным. И поэтому сейчас мы предлагаем на данном этапе от него отвязаться", - сказала заместитель министра.

Она отметила, что сейчас следует использовать другой показатель, который будет индикатором того, что семья попала или не попала за черту бедности.

"В европейских странах оно работает так. Есть определенный показатель, бенчмарк - например, 7 000 гривень, грубо говоря. И если совокупный доход на одного человека в семье ниже этого показателя, то это означает, что этот человек финансово не вытягивает, ему нужно помочь", - сказала Марчак.

Справка УНИАН. Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Общий показатель прожиточного минимума в Украине сейчас составляет 2920 грн, для трудоспособных лиц - 3028 грн. Для детей до 6 лет его размер определен на уровне 2563 грн, от 6 до 18 лет - 3196 грн, для лиц, утративших трудоспособность - 2361 грн.

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В следующие три года в Украине предполагается ежегодный рост размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума, говорится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц должен составить: 3 288 грн в 2026 году; 3 482 грн в 2027 году; 3 667 грн в 2028 году.

По плану правительства, минимальная пенсия в следующие три года составит: в 2026 году - 2564 грн; в 2027 году - 2715 грн; в 2028 году - 2859 грн.

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