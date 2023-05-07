Вьетнам, Мексика и Индия находятся в числе тех, кто выиграет за счет Китая. Трансформация торгового ландшафта началась, но на это уйдут годы.

Глобальная торговая система претерпевает тектонические сдвиги, которые переориентируют международные цепочки поставок на десятилетия вперед.

Как пишет Bloomberg, к таким тенденциям привели две основные причины. С одной стороны компании, "напуганные" дефицитом из-за пандемии, резкими скачками цен и перебоями в доставке, сокращают зависимость от одного завода или страны. С другой - правительства, особенно в США и Европе, хотят обеспечить доступ к ключевым материалам, таким как полупроводники и редкоземельные минералы, на случай, если мировая торговля расколется на геополитические блоки.

"Трансформация, которую некоторые называют "реглобализацией", займет годы, а данные о торговле только начинают давать представление о масштабах изменений и о том, кто выигрывает, а кто проигрывает", - пишет Bloomberg.

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Несмотря на разговоры об окончании глобализации, экономическая интеграция через трансграничную торговлю продемонстрировала замечательную устойчивость в условиях войны, голода и пандемии, говорится в статье. За последние три года доля мировой торговли в общемировом производстве несколько снизилась, но в целом остается в соответствии с историческими тенденциями. Однако, согласно недавнему анализу ING Groep NV, существенного сдвига в сторону большей открытости для торговли не произошло по крайней мере с 2006 года.

Рост геополитической напряженности между США и Китаем подстегнул спекуляции об отраслевом разрыве между крупнейшими экономиками мира. Хотя стоимость импорта США китайских товаров и услуг достигла рекордно высокого уровня в 2022 году, есть признаки того, что пошлины США меняют двусторонние торговые потоки. Согласно анализу Чада Боуна, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона, в прошлом году ввоз товаров в США из Китая, на которые распространяются пошлины, сократился примерно на 14% по сравнению с уровнем 2017 года, - до начала торговой войны.

"За последние пять лет американские пошлины, экспортные ограничения и субсидии убедили американские компании диверсифицировать свой импорт, отказавшись от Китая", - пишет Bloomberg. Общая доля китайского импорта в США снизилась примерно на 3 процентных пункта с 2018 года, когда бывший президент Дональд Трамп ввел пошлины на тысячи китайских товаров. Издание отмечает, что за это время Китай уступил часть своей доли в общем объеме импорта США другим азиатским странам, таким как Вьетнам, Индия, Тайвань, Малайзия и Таиланд.

Тем временем, Мексика становится ключевой альтернативой Китаю для США. Интегрированные логистические линии между США и Мексикой и преференциальный торговый режим в рамках USMCA помогают создавать возможности для инвестиций за границей. "Импортеры и даже некоторые китайские экспортеры, стремящиеся диверсифицировать свои цепочки поставок, спешат занять промышленные площади в Мексике, уровень загрузки которых в 2022 году достиг 97,5%. Спрос на склады и другие промышленные объекты особенно высок вдоль границы с США недалеко от Тихуаны, где процент вакантных площадей в промышленности близок к нулю", - говорится в статье.

Усилия президента Джо Байдена по улучшению торговых отношений с Европой привели к тому, что США стали больше полагаться на импорт из Европы, чем из Китая. "Разворот произошел после того, как США и Европа отложили пошлины на двустороннюю торговлю на сумму $21,5 миллиарда в 2021 году, приостановили спор о производстве самолетов, возникший в 2004 году, и начали переговоры о сокращении перепроизводства стали и алюминия", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что за последний год стоимость импорта США из Европы увеличилась почти на 13%, тогда как импорт США из Китая вырос только на 6%.

Производители смартфонов, такие как Apple, работают над снижением своей зависимости от Китая по мере усиления торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В течение года до марта Apple утроила свои производственные мощности в Индии и произвела iPhone на сумму более $7 миллиардов. В настоящее время на Индию приходится около 7% мирового производства "Айфонов", а ежегодные продажи в стране выросли до $6 миллиардов.

Вьетнам является еще одним центром для компаний, стремящихся диверсифицировать свою деятельность за пределами Китая, продолжает Bloomberg. Например, за последние семь лет импорт вьетнамской мебели в США в контейнерах вырос на 186% по сравнению с ростом такого импорта из Китая всего на 5%.

В свою очередь, промышленная политика Пекина привела к тому, что Китай стал крупнейшим экспортером электромобилей после Германии. В этом году электромобили и гибриды с подключаемыми модулями должны составить около 40% от общего объема поставок автомобилей в Китае.

Между тем, по данным Bloomberg Intelligence, доля Европы в мировых продажах электромобилей "вероятно, вырастет в этом году, поскольку становится доступным больше моделей и решаются проблемы с цепочками поставок".

Торговая война между США и Китаем

Как сообщал УНИАН, в 2018 году между США и Китаем разразилась торговая война после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. В Вашингтоне считают, что китайские производители пользуются открытостью рынка США и подрывают позиции американских конкурентов. Кроме того, американская сторона обвиняет китайские компании в краже технологий. Китай ответил на действия США зеркально.

В конце 2019 года стало известно, что Вашингтон и Пекин договорились приостановить торговую войну, которая нанесла мировой экономике убытка на сотни миллиардов долларов. А в январе 2020 года США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров. А уже в сентябре 2020 года тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем.

В 2022 году отношения США и Китая ухудшились уже из-за геополитических противоречий. В частности, речь идет о росте напряженности вокруг Тайваня, который может привести к войне между Китаем и США за этот остров. Также повлияла война России против Украине, поскольку Пекин хоть и занял официально нейтральную позицию, но регулярно критиковал Вашингтон и высказывал политическую поддержку режиму российского военного преступника Путина.

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