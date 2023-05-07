Глобальная торговая система претерпевает тектонические сдвиги, которые переориентируют международные цепочки поставок на десятилетия вперед.
Как пишет Bloomberg, к таким тенденциям привели две основные причины. С одной стороны компании, "напуганные" дефицитом из-за пандемии, резкими скачками цен и перебоями в доставке, сокращают зависимость от одного завода или страны. С другой - правительства, особенно в США и Европе, хотят обеспечить доступ к ключевым материалам, таким как полупроводники и редкоземельные минералы, на случай, если мировая торговля расколется на геополитические блоки.
"Трансформация, которую некоторые называют "реглобализацией", займет годы, а данные о торговле только начинают давать представление о масштабах изменений и о том, кто выигрывает, а кто проигрывает", - пишет Bloomberg.
Несмотря на разговоры об окончании глобализации, экономическая интеграция через трансграничную торговлю продемонстрировала замечательную устойчивость в условиях войны, голода и пандемии, говорится в статье. За последние три года доля мировой торговли в общемировом производстве несколько снизилась, но в целом остается в соответствии с историческими тенденциями. Однако, согласно недавнему анализу ING Groep NV, существенного сдвига в сторону большей открытости для торговли не произошло по крайней мере с 2006 года.
Рост геополитической напряженности между США и Китаем подстегнул спекуляции об отраслевом разрыве между крупнейшими экономиками мира. Хотя стоимость импорта США китайских товаров и услуг достигла рекордно высокого уровня в 2022 году, есть признаки того, что пошлины США меняют двусторонние торговые потоки. Согласно анализу Чада Боуна, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона, в прошлом году ввоз товаров в США из Китая, на которые распространяются пошлины, сократился примерно на 14% по сравнению с уровнем 2017 года, - до начала торговой войны.
"За последние пять лет американские пошлины, экспортные ограничения и субсидии убедили американские компании диверсифицировать свой импорт, отказавшись от Китая", - пишет Bloomberg. Общая доля китайского импорта в США снизилась примерно на 3 процентных пункта с 2018 года, когда бывший президент Дональд Трамп ввел пошлины на тысячи китайских товаров. Издание отмечает, что за это время Китай уступил часть своей доли в общем объеме импорта США другим азиатским странам, таким как Вьетнам, Индия, Тайвань, Малайзия и Таиланд.
Тем временем, Мексика становится ключевой альтернативой Китаю для США. Интегрированные логистические линии между США и Мексикой и преференциальный торговый режим в рамках USMCA помогают создавать возможности для инвестиций за границей. "Импортеры и даже некоторые китайские экспортеры, стремящиеся диверсифицировать свои цепочки поставок, спешат занять промышленные площади в Мексике, уровень загрузки которых в 2022 году достиг 97,5%. Спрос на склады и другие промышленные объекты особенно высок вдоль границы с США недалеко от Тихуаны, где процент вакантных площадей в промышленности близок к нулю", - говорится в статье.
Усилия президента Джо Байдена по улучшению торговых отношений с Европой привели к тому, что США стали больше полагаться на импорт из Европы, чем из Китая. "Разворот произошел после того, как США и Европа отложили пошлины на двустороннюю торговлю на сумму $21,5 миллиарда в 2021 году, приостановили спор о производстве самолетов, возникший в 2004 году, и начали переговоры о сокращении перепроизводства стали и алюминия", - пишет Bloomberg.
Отмечается, что за последний год стоимость импорта США из Европы увеличилась почти на 13%, тогда как импорт США из Китая вырос только на 6%.
Производители смартфонов, такие как Apple, работают над снижением своей зависимости от Китая по мере усиления торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В течение года до марта Apple утроила свои производственные мощности в Индии и произвела iPhone на сумму более $7 миллиардов. В настоящее время на Индию приходится около 7% мирового производства "Айфонов", а ежегодные продажи в стране выросли до $6 миллиардов.
Вьетнам является еще одним центром для компаний, стремящихся диверсифицировать свою деятельность за пределами Китая, продолжает Bloomberg. Например, за последние семь лет импорт вьетнамской мебели в США в контейнерах вырос на 186% по сравнению с ростом такого импорта из Китая всего на 5%.
В свою очередь, промышленная политика Пекина привела к тому, что Китай стал крупнейшим экспортером электромобилей после Германии. В этом году электромобили и гибриды с подключаемыми модулями должны составить около 40% от общего объема поставок автомобилей в Китае.
Между тем, по данным Bloomberg Intelligence, доля Европы в мировых продажах электромобилей "вероятно, вырастет в этом году, поскольку становится доступным больше моделей и решаются проблемы с цепочками поставок".
Торговая война между США и Китаем
Как сообщал УНИАН, в 2018 году между США и Китаем разразилась торговая война после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. В Вашингтоне считают, что китайские производители пользуются открытостью рынка США и подрывают позиции американских конкурентов. Кроме того, американская сторона обвиняет китайские компании в краже технологий. Китай ответил на действия США зеркально.
В конце 2019 года стало известно, что Вашингтон и Пекин договорились приостановить торговую войну, которая нанесла мировой экономике убытка на сотни миллиардов долларов. А в январе 2020 года США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров. А уже в сентябре 2020 года тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем.
В 2022 году отношения США и Китая ухудшились уже из-за геополитических противоречий. В частности, речь идет о росте напряженности вокруг Тайваня, который может привести к войне между Китаем и США за этот остров. Также повлияла война России против Украине, поскольку Пекин хоть и занял официально нейтральную позицию, но регулярно критиковал Вашингтон и высказывал политическую поддержку режиму российского военного преступника Путина.