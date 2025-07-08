Военный также ответил, как удается совмещать службу и воспитание сына.

Жених известной украинской телеведущей Леси Никитюк - военнослужащий Дмитрий Бабчук - впервые высказался о своем отцовстве. В частности, мужчина признался, как ему быть в новом статусе отца и сочетать это с военной службой.

В своем Instagram Дмитрий отметил, что наслаждается временем с сыном. По словам молодого папы, ему постоянно хочется быть рядом с малышом и покупать новые вещи.

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие", - ответил Бабчук.

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Военный также добавил, что сейчас у него иногда бывают перерывы на службе, поэтому он пытается совмещать отцовство и работу. Об этом подробнее Дмитрий рассказал так:

"Я же не 24/7 на войне. Вообще с 2016 года, еще со времен АТО, начинал с пехоты и там были в окопах по 9-11 месяцев. А сейчас мы готовимся к задаче, выполняем ее, возвращаемся, немного чилимся, восстанавливаемся, подготовка к другой задаче и так по кругу, а в перерывах еще ездим на курсы за границу".

К слову, телеведущая Леся Никитюк долгое время скрывала свою беременность. Однако потом сообщила, что 15 июня родила первенца. Но некоторые пользователи считают, что звезда обращалась к услугам суррогатной матери, потому что не было заметно ее животик в течение 9 месяцев. Леся уже ответила на упреки во лжи о материнстве и отметила, что родила сама от военнослужащего Дмитрия Бабчука.

Напомним, ранее блогер рассекретил имя сына Леси Никитюк.

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