В прошлом месяце Пакистан заявил, что номинирует Трампа на премию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Как сообщает Bloomberg, об этом Нетаньяху сказал Трампу во время ужина в Белом доме в понедельник.

"Он налаживает мир прямо сейчас. В одной стране и одном регионе за другим. Поэтому я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в Комитет по Нобелевской премии. В нем выдвигается ваша кандидатура на Премию мира, что вполне заслуженно, и вы должны ее получить", заявил Нетаньяху.

Трамп в ответ сказал, что такое заявление именно от премьера Израиля "очень значимо".

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Как отмечает Bloomberg, Нетаньяху — не первый иностранный лидер, номинировавший Трампа на Нобелевскую премию. В прошлом месяце Пакистан заявил, что номинирует Трампа на премию, подчеркнув, что иностранные лидеры понимают, что лучший способ получить то, что они хотят от президента США, — это осыпать его похвалами.

Трамп давно жаждет получить Нобелевскую премию мира, и неоднократно выражал раздражение по поводу того, что его предшественник на первом сроке Барак Обама получил ее в 2009 году.

США и конфликт на Ближнем Востоке

В июне Израиль нанес удары по объектам иранской ядерной и военной инфраструктуры Ирана, в результате чего погибли высокопоставленные командиры и ученые. Причинами ударов названо желание уничтожить ядерную программу Ирана и предотвратить иранские планы по уничтожению Израиля.

После этого Иран выпустил по стране десятки баллистических ракет и дронов. Взаимные удары продолжались, а через две недели в войну вмешались Соединенные Штаты Америки, нанеся многочисленные удары по иранским базам. Уже вскоре американский лидер объявил о полном прекращении огня.

Также в мае сообщалось, что Израиль начал новую военную операцию в Секторе Газа.

Недавно Нетаньяху принял предложение Трампа, которое приостановит боевые действия в Газе на 60 дней и позволит вернуть часть заложников. На прошлой неделе ХАМАС заявил, что положительно отреагировал на предложенную сделку и готов немедленно начать переговоры.

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