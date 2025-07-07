Во Франции рой пчел напал на прохожих. Пострадали 24 человека, трое из них попали в больницу в тяжелом состоянии.

В городе Орияк на юге Франции 6 июля пчелы внезапно начали атаковать прохожих. Особых причин для такого поведения не было, пишет BFMTV.

Пчелы несколько минут жалили прохожих на улицах. Пострадали десятки людей. Всего с жалобами к врачам обратились 24 человека, 3 из них понадобилась серьезная медицинска помощь.

Пока неясно, почему пчелы вдруг стали агрессивными. Специалисты допускают, что перед этим на улей напал какой-то хищник, возможно шершень. поэтому пчелы покинули его и на какое-то время после нападения могли жалить всех вокруг.

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Также они говорят, что действенных способов защититься от роя пчел, кроем как найти укрытие, не существует. В городе укрытием может стать помещение, на природе – водоем или густой кустарник.

Нападение пчел на людей

Как писал УНИАН, подобная встреча с агрессивным роем фиксировалась и в Украине. В Виннице из-за нападения пчел в больницу попали 5 человек. А 55-летний мужчина из-за большого количества укусов умер до приезда скорой.

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