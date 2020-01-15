США и Китай подписали первую часть нового торгового соглашения

Первая фаза торговой сделки предусматривает, что Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров.

США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров.

Документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд. Благодаря сделке Вашингтон отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки.

При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп. Такое решение он объяснил тем, что иначе у США не осталось бы "козырей для переговоров".

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Он сказал, что такие вопросы, как китайские государственные субсидии, станут предметом будущих переговоров, передает BBC.

"Это очень важное и значительное событие. Сегодня мы сделали важнейший шаг. С Китаем таких шагов раньше никогда не было - в сторону будущего, в котором торговля будет честной и взаимовыгодной", - сказал Трамп во время подписания соглашения.

При подписании Трамп также сообщил, что намерен посетить Китай "в не слишком отдаленном будущем".

Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключение сделки знаком того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение он назвал выгодным как для Пекина и Вашингтона, так и для всего остального мира, сообщает CNN.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов США исключило Китай из списка стран, манипулирующих валютой.

Торговая война между Китаем и США началась в 2018 году после того, как Трамп ввел и повысил пошлины на импорт товаров из Китая. В Вашингтоне считают, что китайские производители пользуются открытостью рынка США и подрывают позиции американских конкурентов. Кроме того, американская сторона обвиняет китайские компании в краже технологий. На пошлины Пекин отвечал зеркально.